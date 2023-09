Anticiclone Apollo, fino a quando dura il caldo? Picchi di 32-33 gradi nel weekend: ecco dove, le previsioni

Il timido affaccio di autunno che abbiamo visto la scorsa settimana, proprio intorno ai giorni dell'equinozio, ha già lasciato il posto a temperature ben sopra la media stagionale al Centro-nord, e nel weekend del 30 settembre - 1 ottobre si prevede un ulteriore aumento del caldo, inaugurando un mese di ottobre che somiglierà molto ad un mese estivo.

Vediamo allora le previsioni dei prossimi giorni e quali saranno le zone più calde.

Le città più calde

Sulle regioni tirreniche si sono già sfiorati i 30 gradi e ora anche le regioni del Nord si apprestano a sfiorare picchi di 32-33 gradi.

Le giornate pià calde saranno quelle di domenica 1 e lunedì 2 ottobre con 33 gradi intorno a Forlì, 32 a Bolzano e Firenze, 31 a Benevento, Ferrara, Oristano, Taranto e Terni. Roma oscillerà per almeno una settimana, costantemente, intorno ai 30 gradi di massima.

Instabilità residua al Sud

L'anticiclone africano Apollo porterà tempo stabile e temperature elevate al Centro-nord, ma al Sud i fenomeni di instabilità che abbiamo visto negli scorsi giorni proseguiranno ancora con alcune perturbazioni, in particolare tra la Calabria e la Sicilia non mancheranno residui acquazzoni anche nei prossimi giorni.

Nella giornata di oggi, 28 settembre, sono previsti brevi rovesci tra Calabria e Sicilia, altrove l'anticiclone porterà un aumento delle temperature di 3-4 gradi e cielo sereno.

Giovedì 28 e venerdì 29

Temperature vicine ai 30 gradi al Centro-nord e in locale aumento anche al Sud. I rovesci saranno più localizzati, specie a ridosso dei rilievi di Calabria e Sicilia, altrove il cielo sarà azzurro. Venerdì sarà una giornata praticamente estiva al Centro-nord, dove persistono, dove le condizioni anticicloniche portano tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con velature solo sulle regioni del Nord-est e Toscana. Qualche pioggia in arrivo su Lucania, bassa Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale, più sole sulle altre zone.

Sabato 30 e domenica 1

Nel primo weekend di ottobre spazio per giornate in spiaggia: le temperature saranno ovunque sopra la media e aumenteranno in modo ancora più sensibile rispetto alla settimana. «​Con l'inizio di ottobre sono previste giornate tipiche di giugno», fanno sapere i meteorologi di 3BMeteo. L'escursione termica tra giorno e notte sarà però notevole: potrebbe arrivare fino a 18 gradi.

Domenica vedremo un ulteriore miglioramento, con sole ovunque e nubi sparse solamente sulle zone del catanese attorno all'Etna.





Caldo anomalo in tutta Europa

Una situazione di caldo anomalo non solo in Italia: l'anticiclone Apollo sta infatti investendo l'Europa con condizioni meteo estive su molte regioni europee, soprattutto nei settori centro-occidentali. Apollo si espanderà dal Marocco fino alla Russia, portando temperature massime fino a 10°C superiori alla media del periodo su Spagna, Francia, Svizzera, Austria e Baviera, e circa 6-8°C in più su Centro-Nord Italia, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Una situazione meteorologica senza dubbio insusuale per il mese di ottobre.