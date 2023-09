Tempesta Agnes, dove e quando colpirà. È allarme in Gran Bretagna: «Pericolo per la vita»

Pericolo per la vita. È l'avvertimento dei meteorologi ai cittadini inglesi e irlandesi. La tempesta Agnes porta con sé raffiche di vento a 130km/h. Con la possibile conseguenza di detriti volanti che potrebbero colpire chi si trova fuori. Il Met Office, il centro meteorologico nazionale, ha affermato che anche gli edifici potrebbero essere danneggiati. Il maltempo si è abbattuto già da ieri, provocando interruzioni di corrente, inondazioni diffuse e cadute di alberi.

Oltre 30 vigili del fuoco hanno salvato la vita a una donna intrappolata in un fiume nella contea di Londonderry.

🇮🇪 #StormAgnes makes landfall in Ireland, causing disruptions. Flights canceled, ferries diverted, and sailing postponed due to the storm's impact.

— World Insights (@WorldInsights_) September 28, 2023