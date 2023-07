È notizia recente che il principe William avrebbe portato a casa uno stipendio incredibile dal Ducato di Cornovaglia nell'anno finanziario 2022/23.

Secondo le informazioni divulgate, lo stipendio del principe William si attesta su 5,9 milioni di sterline, una cifra stellare che lascia senza fiato. Nell'ultimo anno, il Ducato di Cornovaglia, che rappresenta le proprietà e le attività finanziarie del principe ereditario, ha raggiunto profitti record di oltre 24 milioni di sterline. In circostanze normali, il principe William avrebbe avuto diritto all'intera somma ma la sua ascesa al trono ha portato a una ridefinizione degli accordi finanziari, poiché il principe ereditario ha dovuto assumere maggiori responsabilità e adempiere ai suoi doveri reali in maniera più intensa. Il futuro re dovrà dedicarsi al bene del Regno Unito e dei suoi cittadini, rappresentando la corona in varie occasioni ufficiali e assumendo ruoli istituzionali di grande importanza. Foto: Kikapress Music: Korben