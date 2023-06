Kate Middleton, look rosso al Royal Ascot (con William): cappello firmato, pochette vintage e maxi orecchini. Tutti i dettagli

Cappello - ovviamente - Philip Treacy, maxi orecchini Sézane e abito dallo scollo incrociato: il tutto rosso fuoco. Una Kate Middleton inedita ha fatto oggi la sua comparsa in carrozza insieme al marito William all'ultimo giorno del Royal Ascot, meglio noto come "l'evento in cui tutti sfoggiano cappellini sui generis" (in realtà una delle più importanti tradizioni britanniche).

La principessa del Galles ha abbandonato quest'anno i suoi tradizionali colori pastello optando per un look total red completo di scarpe (Jennifer Chamandi) e pochette (Hermès vintage, occhio alla sostenibilità).

Ma l'accessorio più originale del look non era il cappello bensì gli orecchini, un modello di bigiotteria dorato con perline nere firmato Sézane (perché nemmeno lei è impermeabile al mood francese che tanto imperversa negli ultimi tempi). Insieme ai futuri re e regina nella carrozza reale sono arrivati la principessa Beatrice, in pizzo floreale, insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Philip Treacy, il designer di cappelli

Il cappello di Catherine è firmato dal più grande designer di cappelli del Regno Unito, famoso in tutto il mondo. Philip Treacy, il designer di origine irlandese noto per i suoi copricapi haute couture, è l'autore di quasi tutti i cappelli sfoggiati dall'alta società britannica, tanto che 36 ddei suoi cappelli sono stati indossati in occasione del matrimonio del principe William e Catherine Middleton il 29 aprile 2011. Suoi anche i modelli visti al cinema per esempio in Harry Potter (avete presente il cappello parlante? Suo).