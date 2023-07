Re Carlo e Camilla, il segretario uomo guadagna il doppio della collaboratrice donna: bufera sui reali

Re Carlo e la Regina Camilla sono stati accusati di aver maltrattato il proprio staff.

Secondo le voci, i sovrani avrebbero trattato lo staff 'a pesci in faccia' durante una discussione accesa riguardo gli stipendi di due membri del personale. La questione sarebbe emersa dopo la pubblicazione del rapporto annuale delle spese reali finanziate dai contribuenti, nel quale è evidente un notevole divario tra il segretario privato maschile del re e l'aiutante femminile della regina Camilla. Sir Clive Alderton guadagna infatti più del doppio dello stipendio di Sophie Densham. Un ex cortigiano anziano avrebbe espresso il proprio stupore per questa disparità retributiva, definendo la situazione "un calcio nei denti". Sembra che il trattamento economico offerto a Sir Clive sia giustificato dal fatto che gli venga fornito anche un alloggio per svolgere meglio i suoi incarichi.

Foto: Kikapress Music: Korben