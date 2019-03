Martina Colombari: «Sono caduta e nessuno mi ha aiutato, ormai gli uomini hanno paura anche di farti la corte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La bellezza è arrivata prima di me, tanto più perché sono nata con un concorso di bellezza, MissItalia, ma a un certo punto l'ho come odiata e ho cercato di metterla in un angolo, di mortificarla. Quando incontravo qualcuno mi accorgevo che ero solo guardata, e mai ascoltata. Una vera frustrazione». A parlare così oggi a Cortinametraggio è Martina Colombari, nata a Riccione nel 1975 e Miss Italia nel 1991 a soli sedici anni. Nello stesso anno viene poi chiamata dall'agenzia di modelle Riccardo Gay e inserita tra le top modelinternazionali.«Per superare questo momento di crisi avvenuto circa quindici anni fa, dopo la nascita di mio figlio (Achille avuto con l'ex calciatore del Milan Alessandro Costacurta) - aggiunge la Colombari -, ho cominciato a lavorare su me stessa, a studiare, a fare un percorso di crescita che mi ha fatto tornare ad amarmi». Per la ex modella e attrice di cinema arriva ora la sfida del teatro: «Sono molto emozionata. È la mia prima volta al teatrodove sarò tra poco con Corrado Tedeschi per preparare "Montagne russe", pièce di Eric Assous in cui interpreto ben quattro donne e che debutterà in autunno».Comunque in questo riprendere la vita in mano spiega ancora la Colombari: «Ho cominciato a fare anche meditazione e a vivere col sano principio di dare molto più valore al tempo e la giusta distanza verso persone o cose». Effetti del #meetoo? «Intanto una cosa curiosa. Qualche giorno fa sono inciampata e caduta a terra a mezzanotte a Milano e nessuno mi raccoglieva. C'erano ben due uomini e pioveva. Ho capito che ormai gli uomini hanno paura di essere fraintesi, avevo tra l'altro i tacchi alti e minigonna. Fra un po' avrannoanche paura di farci la corte. Le colpe delle donne verso certi atteggiamenti maschili - continua - sono solo quelli di non averli denunciati prima. E quindi in questo senso per fortuna che il #meetoo c'è, ma non credo bisogni fare la guerriglia con gli uomini. È sbagliato e poi trovo che gli uomini alla fine siano meravigliosi».In certa tv di oggi dice la Colombari, già co-conduttrice in vari programmi: «C'è un po' di squallore. Oggi sul piccolo schermo nessun vero coraggio di proporre cose nuove. Si sta sempre e solo dietro i soldi. Non deve succedere quello che è accaduto, ad esempio a L'isola dei famosi - continua -, tra Corona e Riccardo Fogli, non è accettabile».Per quanto riguarda il matrimonio (è sposata con l'ex difensore del Milan dal 16 giugno 2004): «È una sfida da vivere tutti i giorni, anche quando ogni tanto cade qualche torre. Questo vale anche per la gelosia - dice -. Io sono gelosa quanto basta, ma le storie quando devono finire finiscono. Mio padre e mia madre, ad esempio, dopo un lungo matrimonio si sono lasciati cinque anni fa».Se non gli fosse caduto il successo addosso, spiega ancora a Cortina: «Probabilmente oggi farei tutta un'altra vita: gestirei il ristorante a Riccione che era l'attività di mio nonno». Ai social dice sì: «Su Instagram ho 860.000 follower, ma bisogna non fare confusione, come fanno molto spesso i ragazzini, tra avere successo, che vuol dire che sei riuscito a far succedere qualcosa, ed essere solo popolari».Martina Colombari nella serata di chiusura di Cortinametraggio, riceverà un riconoscimento per il suo impegnosociale a favore dei bambini poveri di tutto il mondo