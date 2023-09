Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti: ecco il video del bacio nel locale a Ibiza. Ma lei non era sposata?

Erano stati visti insieme mentre prendevano un gelato e facevano una passeggiata, ma adesso sembra che Leonardo Di Caprio (48) e la modella italiana Vittoria Ceretti (25 anni) facciano sul serio. I due sono stati avvistati in un noto locale ad Ibiza mentre ballavano e si divertivano. La chimica era alle stelle e, dopo un'attesa quasi snervante, Leonardo Di Caprio ha cinto il fianco di Vittoria Ceretti e l'ha avvicinata a sé per darle il bacio sulle labbra che ufficializza la loro frequentazione.

Il video ha fatto il giro del web e, nonostante l'attore hollywoodiano abbia cercato di nascondersi con un cappello nero e felpa nera, Vittoria era riconoscibile nel top dorato e pantaloni neri.

Alcuni fan della modella sono rimasti scioccati alla vista della foto del bacio e la domanda è sorta spontanea: «Ma Vittoria Ceretti non era sposata?»

Vittoria Ceretti sposa

Vittoria Ceretti si è sposata il 1 giugno 2020 con il fidanzato Matteo Milleri, artista del duo Tale Of Us, con il quale aveva una relazione da qualche tempo. Le nozze, super segrete e private, si sono celebrate a Ibiza, dove i due si sono conosciuti. Il matrimonio sembrava andare per il meglio, finché , nell'ultimo anno, i due hanno smesso di postare foto e storie insieme, suscitando il sospetto nei fan.

La conferma non è mai arrivata nè dalla modella, nè dall'artista, ma visti gli ultimi avvenimenti (sempre a Ibiza), sembrerebbe che il matrimonio sia naufragato poco prima dell'inizio dell'estate.

Vittoria è divorziata e single, pronta per una nuova relazione o anche solo a divertirsi con Leo Di Caprio.

Leonardo Di Caprio ha deciso di andare oltre i suoi limiti e di uscire con una ragazza che i 25 anni li ha già compiuti e si avvicina ai 26.

Ma non è la prima volta che lo fa.

La prima top model (over 25!) con cui è uscito, non rispettando le "regole" imposte da se stesso, è stata Gigi Hadid, migliore amica di Vittoria Ceretti. Chissà se le due sono ancora amiche dopo che lei (Vittoria) ha baciato lui (Leonardo Di Caprio), che ha baciato lei (Gigi Hadid)?

Non ci resta che aspettare l'inizio della settimana della moda a New York per vedere le due top model sfilare e vedere se si saluteranno o meno.