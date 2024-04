Mario Pincarelli, condannato per l'omicidio di Willy, si sposa in carcere: la futura moglie si è innamorata di lui dopo averlo visto al tg

Mario Pincarelli si sposa. La data del matrimonio del ragazzo di Artena, condannato in secondo grado a 21 anni per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte insieme ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi (24 anni) e Francesco Belleggia (23 anni), è fissata per il 16 aprile prossimo.

Omicidio di Willy, La madre: «Mi aspettavo il pentimento dei Bianchi»

Le condanne

Ieri la Suprema corte di Cassazione aveva stabilito che l'uccisione di Willy è stato omicidio volontario, avvalorando le conclusioni dei precedenti due gradi di giudizio. Per Pincarelli e Belleggia, la questione è chiusa e le loro condanne, rispettivamente a 21 e 23 anni, passano in giudicato. Resta aperta una "finestra giudiziaria" per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, ma la notizia, per loro è tutt'altro che positiva. Infatti gli Ermellini hanno annullato con rinvio, soltanto per loro, la sentenza d'Appello limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche. Un aspetto che fa la differenza tra i 24 anni di carcere e una pena piu' pesante fino all'ergastolo. La corte d'assise di Frosinone, infatti, il 4 luglio 2022, non riconoscendo le attenuanti, si era espressa per Marco e Gabriele, con la condanna del carcere a vita. In Appello, il 12 luglio 2023, i fratelli ottennero lo sconto di pena perche', quelle attenuanti vennero invece riconosciute.

Il legale: pensare al futuro

Considerando «l'esito del ricorso per gli altri imputati, sono soddisfatta di aver ottenuto per il mio assistito il minimo della pena e soprattutto il migliore risultato fra i quattro», ha ha detto l'avvocato Loredana Mazzenga, legale difensore di Pincarelli. «Ora che per noi - ha aggiunto il legale -, è definitivamente chiusa questa vicenda, iniziamo a pensare al futuro ed ad un percorso che possa restituire al mio assistito la libertà. Nonostante tutto e' sempre un ragazzo di giovane eta', che merita, una seconda possibilita»