Diletta Leotta si sposerà a Vulcano con Loris Karius: data e location. La testimone sarà Elodie

Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie.

Era stata proprio la conduttrice ad annunciare le nozze in diretta su Rai1, ospite di Antonella Clerici a 'È quasi mezzogiorno'. Leotta, che nelle scorse settimane aveva mostrato sui social l'anello di fidanzamento con cui Loris Karius le aveva chiesto la mano, aveva parlato di come l'amore con il portiere del Newcastle sia nato da un vero colpo di fulmine: «La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: "Ho incontrato l'uomo della mia vita'». E ora ci sono data e location.

La location

La location scelta sembrerebbe proprio essere (come scrivevano già alcuni giornali siciliani, dandola per certa) l’hotel a 5 stelle Therasia Resort, dove più volte Diletta e Loris hanno soggiornato (tanto che la conduttrice aveva scritto sui social “Il mio posto del cuore” riferito al resort). Sembra che i due avessero già fatto nell’ottobre 2023 una mini vacanza qui, anche con la figlia Aria (che festeggerà un anno ad agosto) e la mamma di lei, Ofelia Castorina.

L'abito da sposa



La conduttrice aveva raccontato di non aver ancora scelto il vestito e di essere nella “fase di panico” per l’organizzazione. I ben informati danno per certa Elodie come damigella della sposa: le due sono amiche da tanti anni.