Lino Banfi: «Vi prego, restituite quelle reliquie e l'anello». L'appello ai ladri della Basilica di Bari

«Vi prego, restituite tutto!». Con queste parole l'attore Lino Banfi, di fronte alle telecamere della trasmissione Chi l'ha visto?, in onda questa sera alle 21.20 su Rai3, si rivolge al ladro (o ai ladri) che qualche notte fa si è introdotto nella Basilica di Bari per rubare reliquie, un anello e le offerte dalla statua di San Nicola, il patrono della città venerato in tutto il mondo.

«Mi rivolgo a voi che avete fatto questo atto che non è bellissimo... Vi prego fatelo per me: restituite tutto! Se proprio avete bisogno di queste cose o dei soldi, in qualche modo si fa. Vedrete che gli stessi baresi vi aiuteranno. Semmai lasciate una lettera scritta. Vi prego...», le parole di Banfi. L'appello verrà trasmesso nella puntata di questa settimana, in onda stasera sul terzo canale del servizio pubblico.