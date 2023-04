Fiorello, la moglie Susanna compie 58 anni: la dedica che emoziona tutti

Fiorello ha fatto una dedica speciale alla moglie Susanna Biondo. Una dedica, senza aggiunta di parole, che vale più di tutto il resto.

In occasione del compleanno della moglie, lo showman ha condiviso sui social uno scatto inedito che ritrae la coppia mentre si scambia un tenero bacio.

Fiorello, la dedica per Susanna

Fiorello è sempre molto discreto sulla sua vita privata, tiene molto alla sua privacy e per questo motivo non si dilunga mai a parlarne pubblicamente. Ma lo showman ha fatto un'eccezione e l'occasione è davvero speciale. Oggi, infatti, Susanna Biondo compie 58 anni.

Lo scatto

Lo scatto condiviso sui social ritrae la coppia insieme. Fiorello che delicatamente prende tra le mani il viso della moglie per darle un romanticissimo bacio sulle labbra.

A corredo dell'immagine, il conduttore del noto format della mattina, Viva Rai2, non ha aggiunto nessuna parola. Ma il gesto d'amore è bastato per far diventare il post virale in pochissimi minuti.

Fiorello e Susanna sono legati da vent'anni e hanno una figlia insieme, Angelica, oggi quindicenne.