Khaby Lame, è già finita con la moglie Wendy Thembelihle Juel: «Inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale»

Il matrimonio fra Khaby Lame e la modella Wendy Thembelihle Juel è finito. Ad annunciarlo è stato il manager del tiktoker, Nicola Paparusso, con una nota in cui parla di una «inaspettata e insanabile incompatibilità caratteriale» fra i due.

L'agente comunque precisa che «la separazione non necessita di una procedura civile, perché il matrimonio è stato celebrato esclusivamente con il rito religioso musulmano».

Khaby Lame si separa dalla moglie

Khaby Lame e Wendy Thembelihle Juel si sono sposati a settembre 2023 in Senegal, paese d'origine di lui, davanti a pochi intimi. Il rito, come detto, è stato solo di natura religiosa. A dicembre, tuttavia, Khaby aveva fatto a Wendy un nuova proposta di matrimonio, con tanto di anello condiviso sui social. Matrimonio che, evidentemente, a questo punto non sarà più celebrato.

Chi è Wendy Thembelihle Juel

Sulla vita privata della (ex) coppia si sa pochissimo. Wendy Thembelihle Juel è una modella di origine danese e sudafricana, che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Sui social, a differenza di Khaby, non ha un grandissimo seguito e tiene molto alla tutela della sua privacy. Khaby Lame, che solo su Instagram super gli 80 milioni di follower, da qualche tempo si è trasferito negli Usa, partecipando a numerosi eventi mondani e pianificando l'uscita del suo primo film al cinema.