Fiorello, l'ultima puntata di “Viva Rai2" insieme ad Amadeus: «Ciao a tutti, è stato bello, ci si rivede alla prossima idea»

È «l'ultima puntata» di Viva Rai2! e Fiorello ha voluto accanto a sé l'amico di sempre Amadeus, all'ultima apparizione live sugli schermi Rai. Intorno c'è un clima di grande entusiasmo, con 1700 persone fuori dal glass al Foro Italico, e tanti curiosi e fan anche al semaforo, uno dei luoghi iconici dello show, dove gli Amarello si esibiscono: «Questi al Nove te li sogni», scherza Fiorello. «È la prima volta che vado al semaforo anch'io, e non vorrei che fosse l'ultima», ironizza lo showman. «Gli Amarello non moriranno mai», aggiunge prima di esibirsi con Amadeus in un mini show in mezzo al traffico, nel breve intervallo tra il rosso e il verde. «Ciao a tutti, è stato bello, ci si rivede alla prossima idea», dice Fiore.

Fiorello, l'ultima puntata

«C'è il Tg1, il Tg2, manca il Tg3. Dov'è la Bortone? Voglio la Bortone punita qui con le freccette attaccate», scherza poi Fiorello. Anche Jovanotti è ospite.

«Non sarà facile da lunedì prossimo cominciare la settimana: la fine della stagione di Viva Rai2!, con la prorompente e contagiosa allegria di Rosario Fiorello e dei suoi splendidi compagni di viaggio, ci lascia senza quello che è stato un appuntamento imperdibile e divertentissimo per milioni di telespettatori, diventato un vero e proprio fenomeno di costume, al di là degli straordinari risultati d'ascolto». Così l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, saluta l'ultima puntata del morning show di Fiorello.

«Il mio ringraziamento riconoscente e quello di tutta la Rai - prosegue Sergio - vanno a Rosario Fiorello per averci regalato una stagione eccezionale e indimenticabile e per aver condiviso con tutti noi le sue grandi doti di intrattenitore generoso, di incontenibile uomo di spettacolo, capace di inventare dal nulla un genere che è esempio di una tv intelligente, allegra, mai volgare, capace di parlare davvero a tutti, anche ai più piccoli, e di offrirci una lettura leggera e originale anche dell'attualità. Una tv che rappresenta al meglio quello che deve essere lo spirito del Servizio Pubblico. E, con Fiorello, desidero ringraziare Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, tutti gli artisti che hanno voluto impreziosire con le loro apparizioni le mattine di Rai 2, la Direzione Intrattenimento Prime Time e tutti coloro che hanno reso possibile questo splendido spettacolo. E a tutti dico solo, certo di interpretare anche il pensiero del pubblico, un'arrivedercì affettuoso».