Mentana-Gruber, Fiorello ironizza a Viva Rai2: «Vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo e arrivare al Nove»

Gruber-Mentana, Mentana-Gruber. Mentre da La7 ancora nessuna presa di posizione in difesa del direttore del Tg (nonostante l'ultimatum dello stesso) dopo le parole riservate a lui in diretta dalla collega Lilli Gruber, Fiorello ironizza sulla questione a VivaRai2.

«Vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo (e Lilli Gruber) e arrivare al Nove».

Fiorello ironizza sulla bagarre Mentana-Gruber

Un'occasione troppo ghiotta quella della bagarre tra Mentana e Gruber per Fiore per lasciarsela sfuggire, così lo showman affronta con la sua solita ironia quanto accaduto nel suo programma: «Si sta scatenando il putiferio tra Mentana e Gruber. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, la Fagnani l'ha guardato e gli ha chiesto “ma tu che belva ti senti?”». In chiusura sull'argomento un'immancabile battutina: «Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 e mezzo… e arrivare al Nove!».

La satira

E non è mancata la satira: «Arrestato Toti, si parla di bustarelle. Cinque bustarelle nella Toti Gold…», apre subito Fiorello. «Si ride e si scherza, ma pare una questione abbastanza seria. Gli indagati si dicono tranquillissimi: io vorrei un consiglio da voi politici, ogni volta che vi capita qualcosa siete sereni. A me se chiama la scuola per mia figlia io vado in agitazione, ho il boccione di tranquillanti da ufficio».

Sempre a proposito di quanto sta accadendo a Genova, Fiorello aggiunge: «La Puglia intanto ringrazia, l'attenzione si è spostata a Nord». E con Toti ai domiciliari i poteri in Liguria passano al vice Piana: «Il suo nome era finito in un'inchiesta su party con escort e droga. Ma questa non è una Regione, è un rave! Ormai per andare lì devi essere maggiorenne».

La "critica" a Damiano David

Perchè lasciare fuori il look di Damiano dei Maneskin sfoggiato al Met di New York?: «Succede a noi sex symbol - scherza lo showman -. A un certo punto ci accostano a qualcuno per cui noi diciamo 'ma no, ma ti pare?'. A me capitò con D'Alema. Però, devo dirvi…».