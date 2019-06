Elisa Isoardi, pioggia di commenti sessisti sulla foto in costume: «Mettiti subito a dieta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personaggi dello spettacolo che si espongono per lanciare il messaggio che il "body shaming is for losers" (deridere una persona per il suo aspetto fisico è da sfigati). Non basta. Finché il sessismo sarà una componente intrinseca della società - dove il corpo della donna è un campo da battaglia tra emancipazione e tentativi di oppressione - ci sarà sempre qualcuno che si sentirà in diritto di giudicare. Giudicare i presunti chili di troppo, i centimetri di pelle mostrati, quelli coperti, il troppo o il poco trucco, l'abito, e così via verso l'infinito e oltre.Questa volta è toccato a. La conduttrice che ha appena chiuso la stagione de "La Prova del Cuoco", rea di aver pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in costume con un'amica, è stata accusata di essere ingrassata. Come se - anche fosse - si trattasse di un male o una colpa. Tra i tanti commenti, la maggior parte positivi e scritti da fan, spiccano quelli di alcuni utenti che hanno criticato la Isoardi, alcuni arrivando a collegare la sua forma fisica alla delusione d’amore per la storia finita con il vice premier Salvini «Cara Elisa, sicuramente avrai avuto dei grossi dispiaceri in campo sentimentale, il campo professionale mi pare che ti stia dando enormi soddisfazioni. Perciò mi chiedo?L’estate passata eri una bellezza, ora stai proprio male. Ti prego,». Ma se il livello di frustrazione è direttamente proporzionale alla cattiveria con cui si tenta di umiliare qualcuno, chi ha scritto questo commento deve stare davvero male con se stesso: «Quando ti scattano una foto senza filtri e senza photoshop e ti rendi conto che». Chissà se i colleghi conduttori della Isoardi hanno mai ricevuto insulti di questo genere quando hanno condiviso sul web le loro foto in spiaggia.