VALDOBBIADENE - Tutto pronto per la partenza dell'Antica Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene: esposizioni, convegni e tantissime attività che coinvolgeranno le decine di migliaia di persone che, come ogni anno, invaderanno pacificamente le vie del centro dal 9 al 11 marzo. «Una delle novità di quest'anno - spiega il sindaco Luciano Fregonese - sarà la presentazione di un plastico tridimensionale che misura 10 metri per 7 riproduce con grande dovizia di particolari il territorio delle Colline del Prosecco patrimonio Unesco». Oltre 110 mila le presenze registrate la scorsa edizione. Non resta che sperare nella clemenza del meteo.

(Video e testo Pio Dal Cin)