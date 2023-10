TREVISO - È il simbolo di Treviso, indicato da una segnaletica accurata, gettonatissimo sui social, Instagram in particolare, e porta fortuna toccarla per chi ci crede : è la Fontana delle Tette. In città ce ne sono due : una è quella originale voluta dal potestà di Treviso Alvise Da Ponte nel 1559 , oggi conservata in una teca sotto la Loggia dei Trecento ; l’altra si trova nella Galleria della Strada Romana, realizzata nel 1989 dalla ditta Pietro Pasin Marmi. L’azienda sarà premiata il 14 ottobre dalla Camera di Commercio di Treviso per i suoi 78 anni di attività.



LA RIPRODUZIONE

Tiziano Pasin, nipote di Pietro , è l’a ttuale titolare insieme alla moglie Lorenza. « La Fontana delle Tette fu commissionata dal dottor Garbellotto che aveva il negozio di articoli sanitari all’ingresso della galleria. Chiamò mio padre Bruno ed espresse il desiderio di collocare nel cortile di p alazzo Zignoli una riproduzione, forse come auspicio di successo e di fortuna. Allora non c’erano la stampa in 3D e lo scultore che lavorava per noi, il peruviano Miguel Miranda, prese i punti per la riproduzione, proprio come faceva il Canova. Dopo vari rilievi la scolpì in p ietra d’Istria Orsera, la stessa usata per l’originale che fu danneggiato dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e che oggi si può ammirare in una teca sotto la loggia dei Trecento. Se si guarda con attenzione ci si accorge che il collo è stato sostituito da un pezzo di colonna » . « Il nostro laboratorio è a Ponzano - racconta Tiziano - ma siamo trevigiani da sempre. Il nonno aveva il negozio in p iazzale Burchiellati accanto alla fontana, poi ci siamo trasferiti a San Pelajo e da una quindicina d’anni qui a Ponzano. Durante le vacanze scolastiche andavo da nonno Pietro a spaccare dei piccoli pezzi di marmo per prendere confidenza con il materiale. Poi , finita la terza media , sono entrato in bottega e oggi a 56 anni sono ancora qui, purtroppo senza eredi. Mia figlia ha preso un’altra strada e apprendisti scalpellini non se ne trovano per un mestiere che regala tante soddisfazioni ma, forse, è troppo “polveroso” per le nuove generazioni » .