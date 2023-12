La Fontana delle Tette a Treviso è sessista? Striscia la Notizia fa un servizio e scoppia subito la polemica

TREVISO - Toccare e abbeverarsi ai seni della Fontana delle Tette è un atto di sessismo o solo un omaggio alla tradizione trevigiana? La domanda che, probabilmente, non ha mai sfiorato la mente di nessun trevigiano, ha invece stimolato una trasmissione come Striscia la Notizia che, sulle ali di una polemica nata a Verona e deflagrata nei social sull'opportunità di continuare o meno con la tradizione di toccare la "tetta" della statua di Giulietta come gesto porta fortuna e scaramantico, è piombata a Treviso con Chiara Squaglia, una delle sue più agguerrite inviate.