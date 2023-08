Benedetta Parodi cucina anche in vacanza. I fan sui social: «È visibilmente stanca, fatela riposare»

L'eterno dilemma delle brave cuoche. In vacanza, specialmente insieme a tanti amici, chi deve cucinare? La scelta ricade, quasi sempre, sulla più esperta del gruppo. La domanda se la sarà posta anche Benedetta Parodi, una delle star della cucina in tv.

I suoi programmi "I menù di Benedetta" e "Bake Off Italia" hanno conquistato grandi e piccoli. Nelle ultime ore sui social sono diventati virali alcuni commenti di utenti che commentano le foto della conduttrice in vacanza intenta a preparare la cena agli amici. Il viso sembra provato, forse colpa anche del caldo. E in molti sono andati in sua difesa: «Almeno in vacanza fatela riposare».

Il post sui social di Benedetta

Benedetta Parodi è in vacanza con alcuni amici. Ma di riposare non ha intenzione. Sui social ha pubblicato una foto in cui cucina con una pentola enorme nella quale ha preparato la cena. Chissà se "costretta" oppure per piacere. Sta di fatto che i fan hanno chiesto a Benedetta di riposare, lasciando cucinare qualcuno per lei o semplicemente andando al ristorante.