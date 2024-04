Coppia ritrova mille monete di quattro secoli mentre ristruttura la cucina: «Valgono 40.000 euro»​

Quando Betty e Robert Fooks hanno deciso di rinnovare la cucina della loro casa nella cittadina inglese del Dorset, non avrebbero mai immaginato cosa avrebbero trovato sotto il pavimento. Convinti che ristrutturare la stanza avrebbe comportato un esborso considerevole, rimasero piacevolmente sorpresi nel trovare più di 1.000 monete del XVII secolo.

La ristrutturazione fortunata

La coppia stava rimuovendo il pavimento di cemento della cucina per guadagnare in altezza nella loro fattoria nel Dorset, quando Robert, un ingegnere agricolo, trova una ciotola di ceramica smaltata in frantumi piena di monete antiche di 400 anni.

L'abitazione

Betty, che lavora per il Servizio Sanitario del Regno Unito, spiega che la sua abitazione ha 400 anni e che necessitava di una ristrutturazione sostanziale: "Abbiamo rimosso tutti i pavimenti e i soffitti per lasciare i muri originali in pietra. Abbiamo deciso di abbassare il piano terra per avere più altezza".

"Una notte ero con i bambini mentre mio marito stava scavando con il piccone quando chiamò per dire che aveva trovato qualcosa. Ha messo tutte le monete in un secchio. Se non avessimo abbassato il terreno, le monete sarebbero ancora nascoste lì", ha spiegato al quotidiano britannico 'The Guardian' .

Il tesoro di Poorton

Dopo il ritrovamento, la coppia ha informato le autorità locali e il ritrovamento è stato inviato al British Museum per la pulizia e l'identificazione. Le monete, conosciute come il tesoro di Poorton dal nome della fattoria in cui sono state trovate, saranno messe in vendita presso la casa d'aste Duke e si prevede che raggiungeranno circa £ 35.000. Questo tesoro comprende monete d'oro, mezze corone d'argento, scellini e penny di Giacomo I e Carlo I, così come altri di Elisabetta I, Filippo e Maria. Il cottage in cui si trovavano è situato in un piccolo villaggio nel West Dorset ed è una longhouse del XVII secolo. Gli attuali proprietari hanno acquisito la proprietà nel 2019 e hanno avviato un ampio progetto di ristrutturazione.