La cucina è un ambiente che da sempre raccoglie le principali innovazioni tecnologiche e progettuali sposandole a quelli che sono i nuovi usi e rituali, per valorizzare quel senso di accoglienza, cura e relazione tipico di questo spazio. In particolare EuroCucina, all'interno del Salone del Mobile di Milano (fino al 21 aprile nei padiglioni 2 e 4 di Rho Fiera Milano) dal 1974 riesce a tracciare una mappa aggiornata della ricerca e sviluppo dei principali produttori e brand, in particolare quelli capace di modernizzare il linguaggio del design di questo ambiente. Nel corso degli ultimi 50 anni la manifestazione ha saputo raccontare la centralità della cucina nell’abitare contemporaneo e ha rappresentato le tendenze di forma, materiali, colori e tecnologie.

La cucina viene quindi intesa come progettualità creativa, soluzioni d’arredo ad alto contenuto tech e scelte materiche green: il comparto kitchen è da sempre attento ad accogliere le nuove tendenze nell’abitare uno degli spazi più importanti della casa, che riflette il mutare delle abitudini e cerca l’avanguardia non solo nel design, ma anche nell’innovazione tecnologica e nel progresso delle produzioni, con particolare attenzione all’integrazione di elementi che mirano a ridurre l’impatto ambientale.

Ci sono quindi due grandi driver che anche quest'anno guidano le principali proposte delle cucine innovative: la sostenibilità e la smart home spesso legata anche a sistemi di intelligenza artificiale, il tutto connesso a nuove soluzioni di design.

La filosofia

Tra materiali green e processi produttivi sostenibili, le più grandi aziende del comparto kitchen puntano ormai stabilmente a produzioni improntate alla sostenibilità e alla riduzione di emissioni inquinanti. Del resto, il mondo del design è da sempre attento e all’avanguardia sul tema del benessere in tutte le sue forme, e i sondaggi più recenti confermano che la sostenibilità è sempre più un criterio imprescindibile nelle scelte d’acquisto, in particolare per Millennials e Generazione Z. Quindi anche le proposte di EuroCucina 2024 presentano prodotti con materiali il più possibile ecosostenibili, che puntano sull’implementazione di energie rinnovabili, sulla riduzione dell’inquinamento nella fase di produzione industriale, nonché a rendere più facile lo smaltimento e il riciclo degli arredi.

All'interno di EuroCucina c'è l’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen), nato nel 2004, che raccoglie in ogni edizione circa 100 espositori (quest'anno 35% esteri su 24.000 mq) che propongono soluzioni ad alto contenuto tecnologico e progetti creativi che uniscono funzionalità e domotica, per rispondere a esigenze di ottimizzazione e personalizzazione degli spazi. Tra l'altro il nuovo layout “ad anello” che ospita FTK, progettato dallo studio Lombardini22, prevede percorsi più ampi e intuitivi e favorisce una migliore visibilità degli spazi espositivi. Gli elementi smart e le applicazioni hi-tech contribuiscono a rendere la cucina più “intelligente” e il vivere quotidiano più semplice: il concept è quello di un elettrodomestico connesso e al servizio della persona, che aiuta a compiere scelte più sostenibili e virtuose.

Quest’anno più che mai la tecnologia aiuterà l’uomo nelle sue attività quotidiane grazie a elettrodomestici che collaboreranno tra loro. Le collezioni, infatti, presenteranno prestazioni di ultima generazione per offrire una migliore esperienza utente, minimizzare i consumi e aumentare la longevità degli apparecchi. L’intelligenza artificiale sarà al centro delle smart home del futuro aiutando i vari tipi di elettrodomestici a implementare soprattutto funzioni di risparmio energetico, tramite una fotografia dei consumi in tempo reale, la predizione dell'utilizzo e la conseguente ottimizzazione, ma anche la gestione dei picchi di consumo.

L'evoluzione

Ma l'AI consente agli elettrodomestici anche di connettersi tra loro in maniera fluida e intuitiva fornendo informazioni di vario tipo. Per esempio per la coreana Samsung, la visione della AI Home si basa sull'app SmartThings (295 milioni d'utenti a livello mondiale) e sulla 3D Map View, una mappa con vista completa in tre dimensioni della casa, compresi i relativi apparecchi collegati tramite IoT. Con questa rappresentazione grafica in tempo reale a portata di clic l'utente è in grado di gestire e controllare tutto l'ecosistema degli elettrodomestici. L'obiettivo è quello di migliorare l’esperienza, ovvero permettere all'utente, in qualsiasi punto della casa ci si trovi, di gestire tutti i dispositivi, come rispondere a una chiamata mentre prepara il bucato o spegnere il fornello mentre prende dei cibi dal frigorifero.

Miglioreranno, infine, anche professionalità e multifunzionalità nel conservare i cibi esattamente come fanno gli chef più famosi. Non meno importante dato che di settimana del design si parla, sarà anche l’aspetto estetico: ergonomia, materiali, colori e bellezza, saranno tratti imprescindibili delle soluzioni proposte, sempre più orientate a un design personalizzato per soddisfare le esigenze di gusto e stile di tutti.

Piano cottura AEG SaphirMatt

I 5 trend della cucina del futuro

1) Cosa manca in frigorifero? Per vedere basta bussare. È il primo frigo dotato di altoparlanti e porte luminose che cambiano colore attraverso l'app LG ThinQ con oltre 170mila combinazioni. La tecnologia InstaView permette di guardare all’interno del frigorifero semplicemente bussando sul pannello in vetro oscurato. La funzione DoorCooling rende più uniforme la temperatura interna.

LG InstaView with MoodUP (versione Multidoor)

Con altoparlanti e porte luminose

Prezzo: 4.999 euro

lg.com

2) Il forno impara uso dopo uso e si adatta a stile e gusti. Questo forno full touch in classe A++ ha funzioni avanzate come la tecnologia No Preheat, che permette di avviare la cottura senza preriscaldamento, risparmiando energia e tempo. La tecnologia Bionicook impara dopo ogni utilizzo, per adattarsi a stile e gusti. Gestibile dall’app hOn. Premiato con iF Design Award.

CANDY Bake 800

Senza preriscaldamento

Prezzo: a partire da 459 euro

candy.it

3) Così il frigo può stimare la bolletta elettrica. Nuovo frigo combinato free standing da 75 cm classe A. Il compressore Digital Inverter ad alta efficienza consente di aumentare l’inerzia di 4,1 volte rispetto al compressore tradizionale, consumando meno. La modalità SmartThings AI Energy consente di controllare i consumi, con una stima delle bollette elettriche mensili.

SAMSUNG F1rst 75

Compressore ad alta efficienza

Prezzo: 2.699 euro

samsung.com

4) Con la cappa tutto integrato e i cattivi odori sono rimossi. LHOV è un prodotto che integra cappa, forno e piano a induzione. Grazie a un potente sistema di aspirazione selettivo rimuove odori e vapori sia dal piano sia dal forno. La modalità di cottura tradizionale può essere combinata con quella a vapore e si può attivare il forno in base alla ricetta. In vetro total black.

ELICA LHOV

Sistema di aspirazione selettivo

Prezzo: da 8.900 euro

elica.com

5) Stop & Go: il piano mantiene calde le pietanze. Elegante piano cottura in vetro ceramico opaco che resiste ai graffi quattro volte di più rispetto agli standard. Ha la cappa integrata. 4 modelli per contenere i consumi e massimizzare l'efficienza energetica: la funzione Stop&Go preserva calde le zone di cottura evitando che le pietanze si raffreddino. Vincitore di iF Design Award.

AEG con SaphirMatt

Vetro ceramico super resistente ai graffi

Prezzo:a partire da 2.000 euro

aeg.it