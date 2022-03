Alex Belli, l'ex moglie Katarina lo accusa: «Era un ragazzo pulito, il successo l'ha cambiato»

Alex Belli non è sempre stato un impenitente donnaiolo. A rivelarlo un po' a sorpresa è stata la sua ex moglie Katarina Raniakova, secondo cui il successo e la popolarità lo avrebbero cambiato, anzi snaturato.

L'accusa di Katarina Raniakova ad Alex Belli

Stando a quanto dichiarato da Katarina Raniakova in un'intervista a Nuovo Tv, anni fa Alex Belli era un ragazzo come tanti altri, senza troppi grilli per la testa. «Quando l’ho conosciuto lui non era famoso. Era un ragazzo semplice, pulito, sportivo, non fumava neanche le sigarette» ha confessato la modella.

Stando alle parole dell'ex moglie, prima di essere catapultato sui canali di Mediaset Alex «passava la domenica a fare giardinaggio sul balcone». È stato solo con la notorietà che sono arrivati i primi problemi: «Quando ha cominciato ad avere successo, sono emersi altri lati del suo carattere». Nella fattispecie sono incominciati i primi tradimenti.

A differenza dell'attuale compagna Delia Duran, Katarina Raniakova non ha mai tollerato l'idea di dover condividere il marito con altre donne: il concetto di coppia aperta la modella non l'ha mai concepito. È stato proprio questo il problema principale che ha portato al naufragio del loro matrimonio.

«Per me era normale che tutti e due vedessimo amici. Io l'ho sempre fatto, ma non l’ho mai tradito. Per questo non controllavo con chi usciva, mi fidavo di lui. Quando è tornato stabilmente a Milano sono cominciati i problemi. Tutte le sere doveva trovare spiegazioni per giustificare ciò che voleva fare» ha raccontato la modella che, dopo avere smascherato i tradimenti di Alex, ha deciso di porre fine alla loro unione. A distanza di anni, non si può dire che le cose siano poi così tanto cambiate per l'ex vippone, che dopo l'ennesima sceneggiata al Gf Vip è partito per l'Egitto, dove tenta improbabili imprese romantiche per riconquistare il cuore di Delia.