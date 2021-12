Telefono in carica appoggiato sulla vasca, muore 13enne fulminata dal caricabatterie. Ferita l'amica

È stato un drammatico incidente domestico a causare la morte di Celestine, 13 anni, a Mâcon in Saona e Loira, un dipartimento francese della regione Borgogna-Franca Contea. Sabato 29 novembre, due adolescenti sono state colpite da una forte scarica elettrica proveniente da un cellulare mentre erano in un bagno. Il telefono era in carica appoggiato sul bordo della vasca. Se una delle due adolescenti è stata dimessa martedì dall'ospedale della città, Célestine è stata invece ricoverata d'urgenza a Lione. Secondo le informazioni del quotidiano locale, Le Journal de Saône-et-Loire , la giovane è morta.

La scossa, la corsa in ospedale

Gli agenti di polizia della squadra anticrimine avevano cercato di rianimare la ragazza che era in arresto cardiorespiratorio. I vigili del fuoco e lo Smur sono intervenuti e hanno portato la vittima in ospedale. «È stato un banale incidente, ma dalle conseguenze terribilmente gravi» , ha detto giovedì a JSL la madre della giovane, mentre vagava disperata nei corridoi dell'ospedale.

I numeri

Secondo l'Osservatorio nazionale della sicurezza elettrica, ogni anno in Francia si registrano 40 decessi per folgorazione e circa 3.000 elettrificazioni (scosse elettriche senza conseguenze mortali). In un messaggio di prevenzione, la Direzione generale per la concorrenza, i consumi e il controllo delle frodi ha raccomandato in particolare di caricare i dispositivi elettronici all'esterno di ambienti umidi e di non utilizzare un dispositivo elettrico collegato nella vasca da bagno o nella doccia alla rete, compresi i dispositivi impermeabile.