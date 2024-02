Salt Bae vittima della crisi: spegne i riscaldamenti per risparmiare, ma nei suoi ristoranti una bistecca costa quasi 800 euro

Nonostante il prezzo della sua bistecca più costosa possa raggiungere quasi le 700 sterline, il ristorante londinese di Salt Bae, noto per le sue eccentriche presentazioni, ha dovuto spegnere il riscaldamento a causa dell'impennata delle bollette energetiche.

La steakhouse Nusr-Et, situata nell'hotel Park Tower a Knightsbridge, famosa per i suoi piatti dai prezzi esorbitanti, come il controfiletto di wagyu a £680 (quasi 800 euro) o la gigantesca bistecca tomahawk a £630, ha dichiarato di aver adottato misure di risparmio energetico nonostante un incremento dei profitti.

Salt Bae

Salt Bae, il cui vero nome è Nusret Gökçe, è un macellaio turco trasformatosi in imprenditore che è diventato un fenomeno sui social media, accumulando quasi 54 milioni di follower su Instagram, grazie anche ai video virali in cui esibisce la sua caratteristica mossa di salatura della carne. Nonostante l'aumento dei profitti, però, la Steak House Nusr-Et si è vista costretta a tagliare sui costi delle bollette. Secondo i resoconti depositati recentemente alla Companies House «i profitti prima delle imposte sono aumentati del 44% a quasi 3,3 milioni di sterline nel 2022, mentre le vendite sono cresciute di quasi il 66% a 13,6 milioni di sterline nel 2022».

I tagli

Il ristorante, aperto nel 2021, ha visto una riduzione dei prezzi negli ultimi anni, eliminando articoli di lusso come la bistecca coperta d'oro da £1.450. Attualmente, l'unico piatto dorato rimasto nel menu è un baklava al pistacchio da £50. Nel tentativo di migliorare l'efficienza energetica, il ristorante ha adottato varie misure come spegnere il riscaldamento centralizzato dopo la chiusura o durante le ore meno fredde e spegnere le luci quando il locale è chiuso. Ha anche limitato l'uso della "cortina d'aria", un sistema per impedire l'ingresso di correnti d'aria fredda. Le iniziative fanno parte degli sforzi del ristorante per ridurre l'impronta di carbonio del marchio, in un periodo in cui i prezzi dell'energia hanno registrato un aumento senza precedenti a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.