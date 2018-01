Incidente al bus in Perù, il racconto dell'unico sopravvissuto: «Mi sono lanciato dal finestrino»

di Marta Ferraro

Sale a 51 il numero delle vittime della tragedia di Pasamayo, in Perù, dove un autobus è andato fuori strada in corrispondenza della cosiddetta Curva del Diavolo, precipitando in una scarpata. Unico sopravvissuto dell'incidente è stato Máximo Jiménez Vilcayauri, di 24 anni, che rendendosi conto della strana manovra del bus, ha avuto la lucidità di lanciarsi dal finestrino del mezzo, riuscendo miracolosamente a salvarsi. Nella caduta il giovane ha riportato una frattura al braccio e al momento è ricoverato presso l'ospedale della città di Chancay.Il direttore dell'ospedale, Victor Virú, come riporta il giornale peruviano El popular, ha voluto, rassicurare tutti sulle condizioni di salute del giovane, che sono stabili. «Il ragazzo, rendendosi conto che l'autobus stava per precipitare, si è lanciato da un finestrino, cadendo sull'asfalto prima che il mezzo finisse nel precipizio. Per questo motivo non ha riportato gravi ferite, pur restando in osservazione in ospedale», ha riferito il direttore del nosocomio.I familiari e gli amici di Máximo Jiménez hanno mostrato il loro sollievo per le buone condizioni di salute del giovane, inviando messaggi di appoggio e di vicinanza sulla sua bacheca Facebook.