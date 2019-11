Muore dopo aver mangiato 42 uova di fila in una sfida con un amico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo è morto dopo aver provato a mangiare 50 uova in una gara in India . Dopo 42 uova, ha perso i sensi. Subhash Yadav, 42 anni, era andato al mercato nel distretto di Jaunpur nell'Uttar Pradesh con un amico a comprare delle uova quando tra i due è cominciata una sfida. I due amici hanno deciso di risolverla mangiando 50 uova, con il vincitore che avrebbe ricevuto 2.000 rupie (circa 25 euro).LEGGI ANCHE --> India, la signora in rosso: da 40 anni veste solo di quel colore scelto anche per capelli, casa, mobili e tomba Video Così Subhash Yadav ha accettato la scommessa ed è riuscito a divorare 41 uova prima di crollare e perdere conoscenza. È stato portato d'urgenza in ospedale prima di essere trasferito al Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, dove è morto poche ore dopo.