«Morto nell'incidente», 40enne sorprende la sua famiglia di ritorno a casa dopo il suo funerale

, 40 anni, residente nel villaggio indonesiano di Gesikan , è stato dichiarato morto dopo unin, avvenuto nel distretto di Brondong, tuttavia è tornato a casa con le proprie gambe. Dopo lo shock iniziale, i familiari hanno cominciato a rivolgergli una serie di domande, per cercare di capire come fosse possibile che fosse vivo.Il capo della polizia locale ha spiegato che l'uomo che ha perso la vita nell'incidente non era in possesso del documento d'identità e, a causa delle gravi ferite, non era stato possibile identificarlo. Tuttavia, la motocicletta coinvolta nello scontro era registrata a nome di, e per questo si era pensato che la vittima fosse lo stesso intestatario del mezzo.Secondo i media locali, infatti,era tornato a casa sua, dopo aver appreso che la sua moto era stata coinvolta in un incidente mortale.ha poi chiarito che era in debito con il defunto, di nome, e come garanzia di pagamento gli aveva consegnato la sua moto 3 mesi fa.