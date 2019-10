Schianto nel cuore della movida, auto travolge moto: un ferito grave

di Francesca Rapposelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutto incidente, sabato sera, poco prima della mezzanotte, in via Colonnetta a Chieti, poco distante dalla stazione ferroviaria. Un’automobile proveniente da via de Virgiliis si è scontrata con una moto che invece viaggiava lungo la strada principale. Il boato ha richiamato sul posto i tanti che affollavano i locali della zona, che si sono prodigati per allertare i soccorsi. E la scena che si sono trovati davanti è apparsa davvero impressionante, con la due ruote totalmente capovolta. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato sbalzato a terra e soccorso dal 118, che lo ha portato al policlinico. Il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Chieti e il traffico è rimasto bloccato a lungo per rimuovere i rottami dell’incidente e i due mezzi distrutti. Non è la prima volta che in quel tratto della Colonnetta, all’incrocio con via Scaraviglia, si verificano incidente. Ed è polemica fra i residenti che lamentano come, spesso, la visuale per chi si immette dalla strada secondaria è ostruita dalle automobili parcheggiate anche dove non potrebbero sostare.