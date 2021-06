Johnson, piano Marshall per il clima. Così vuole decarbonizzare le economie dei Paesi in via di sviluppo

Boris Johnson pensa a un piano Marshall sul clima per i Paesi in via di sviluppo per decarbonizzare le loro economie. L'obiettivo del primo ministro inglese è quello - secondo il Times - di siglare un accordo in occasione del prossimo appuntamento dei leader del G7 in Cornovaglia dall'11 al 13 giugno. In quello che sarà il primo incontro di persona tra i leader delle principali economie mondiali dallo scoppio della pandemia, Johnson vuole che dal summit emerga un sostegno a progetti sulle energie rinnovabili in Africa ed in alcune zone dell'Asia.

Il "Times" parla di un progetto simile al piano Marshall americano che contribuì a ricostruire le economie europee dopo la seconda guerra mondiale. Ma, secondo il giornale, il ministero delle Finanze britannico è restio a stanziare denaro per finanziarlo prima del piano di spending review previsto in autunno.