Il ristorante al cliente allergico: «O firma la liberatoria, o le faremo pagare un sovrapprezzo»

1/3 We're passionate about food, our meals are made with high quality ingredients and we do our best to cater for people with food allergies. However, we cannot guarantee an environment completely free from allergens so traces of some ingredients may still be present in our meals — The Piano Works West End (@thepianoworksWE) 29 aprile 2019

2/3 Easyjet has banned the sale of nuts on flights to help protect passengers with allergies. We are not prepared to abandon the use of nuts in our menu as we would have to include the other thirteen allergens... — The Piano Works West End (@thepianoworksWE) 29 aprile 2019

3/3 but if you can suggest an alternative to our policy we'd be very happy to consider it. https://t.co/ipYYC5cv43 — The Piano Works West End (@thepianoworksWE) 29 aprile 2019

Aveva deciso di passare la sera del suo compleanno con alcuni amici e parenti in unalla moda, con tanto di musica dal vivo. Quando però ha fatto presente, al momento della prenotazione, di essere, unsi è visto spiazzato dalla risposta dei responsabili del ristorante, che gli hanno imposto un aut-aut: «O ci firma una, o potrà portare del cibo da cucinare, ma ci sarà un».Sta facendo molto discutere quanto accaduto a, 28enne londinese che voleva festeggiare il compleanno in un locale nei pressi di Leicester Square, il Piano Works West End. Come spiega l'Independent , è stata ladi Thomas, Hannah, a denunciare l'accaduto su: «Mio fratello è allergico alle nocciole ma mai, nella sua vita, si era visto imporre la firma di una liberatoria per l'esclusione della responsabilità». Alla fine, Thomas De Ville ha scelto di passare la sera del suo compleanno in un altro locale, ma non sono mancate le polemiche sui social.Su, infatti, ilha risposto ad Hannah, cercando di chiarire alcuni dettagli della vicenda. «Per noi il cibo è passione, cuciniamo con ingredienti di alta qualità e facciamo di tutto per proteggere le persone con allergie. Tuttavia, non possiamo garantire che nei nostri piatti non possano esserci contaminazioni con allergeni» - ha spiegato il Piano Works West End - «Easyjet ha bandito la vendita di nocciole sui voli per proteggere i passeggeri allergici, ma noi non siamo pronti ad abbandonare il loro utilizzo nei nostri menu, perché dovremmo escludere altri 13 tipi di allergeni. Se ha idee per migliorare la nostra politica, siamo lieti di saperle e tenerle in considerazione».