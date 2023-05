Incoronazione, Harry vola subito a Los Angeles per il compleanno di Archie: presente a entrambi gli eventi grazie al fuso orario

Giornata impegnativa per il principe Harry, sia emotivamente che fisicamente. Subito dopo l'incoronazione di re Carlo III, il secondogenito del sovrano ha lasciato l'abbazia di Westminster ed è salito su un'auto in direzione aeroporto di Heathrow. Lo scrive il Daily Mail che pubblica le foto del principe mentre arriva alla Windsor Suite del Terminal 5.

Il motivo di tanta fretta? Oggi, 6 maggio, è anche il compleanno di Archie, primo figlio di Harry e Meghan Markle. Né lei, né i due bambini della coppia hanno partecipato alla cerimonia di incoronazione. Il "ribelle", inoltre, non ha potuto indossare la divisa militare e nell'abbazia si è seduto “soltanto” in terza fila. E, per concludere, è stato escluso dalla foto ufficiale dei reali sul balcone di Buckingham Palace.

Re Carlo incoronazione, Harry sorridente (ma relegato in terza fila tra i cugini): sarà fuori dalle foto ufficiali

Harry presente al compleanno di Archie grazie al fuso orario

Secondo il quotidiano, il duca di Sussex sarebbe salito a bordo di un aereo della British Airways diretto a Los Angeles. Il tempo di volo è di circa 11 ore e, quindi, potrebbe arrivare in California in tempo per festeggiare il compleanno del piccolo Archie, che compie quattro anni.

Approfittando del fuso orario, negli Usa sarà ancora il 6 maggio: ci sono infatti 7 ore di differenza fra Los Angeles e Londra. E così, in un solo giorno, Harry avrà partecipato a due importanti eventi per la sua famiglia. Uno in Gran Bretagna, l'altro negli Stati Uniti. Con stati d'animo certamente differenti.