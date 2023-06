Shoigu visita a sorpresa le truppe russe in Ucraina, Isw: «Potrebbe essere sostituito da Alexei Dyumin»

I mercenari del Gruppo Wagner di Evgeny Prigozhin non sarebbero stati in grado di affrontare un conflitto armato con le truppe dell'esercito russo e occupare Mosca senza un ulteriore sostegno: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra riferendosi al tentato golpe si sabato conclusosi con un accordo mediato dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.