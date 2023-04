Guerra Ucraina, Mattarella: sostegno dell'Italia finché necessario. Mosca: Kiev nella Nato? Minaccia seria

Guerra in Ucraina diretta oggi 20 aprile, 421° giorno e quattordicesimo mese dell'aggressione da parte della Russia.

Guerra Ucraina: Kiev nella notte è stata rischiarata da un bagliore che le autorità della capitale hanno improvvidamente attribuito alla caduta di un satellite della Nasa che invece era ancora in orbita. Dal bagliore all'abbaglio, insomma. Nel frattempo era stato fatto scattare anche l'allarme aereo come non avveniva da qualche tempo. Dopo la smentita della stessa Nasa si ipotizza che si sia trattato di un meteorite: la scia della sua caduta è stata vista anche in Bielorussia.

Intanto, per quanto riguarda l'Italia, l'arrivo a Ghedi e ad Aviano di un Globemaster III dell'Usaf lascia ipotizzare che la Nato stia rinnovando l'arsenale nucleare nel nostro paese che conta su 70 bombe atomiche da 50 kilotoni.

I russi non hanno cambiato idea sulla cattura di Kiev, e la capitale ucraina è pronta a difendersi molto meglio rispetto a un anno fa: lo ha detto il sindaco della città, Vitalii Klitschko, in un'intervista a Voice of America. «Kiev era e rimane l'obiettivo dell'aggressore. Kiev è il cuore. Kiev è la capitale. Ed è per questo che stiamo facendo di tutto per prevedere vari scenari, anche il peggiore», ha affermato Klitschko. «Kyiv ora è protetta molto meglio di un mese fa, di sei mesi fa, anche di più di un anno fa. Adesso c'è un sistema di controllo, un sistema di posti di blocco, armi moderne e già le nostre Forze Armate sono molto più forti di un anno fa. Sono preparati, armati ed è stato sviluppato anche un programma più dettagliato per proteggere Kiev dall'aggressione», ha sottolineato.