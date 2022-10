Guerra in Ucraina, forte esplosione in base aerea della Crimea. Kadyrov: Mosca valuti nucleare a bassa intensità

Il discorso di Putin, la reazione di Zelensky e le possibilità (ora ridotte più che mai) di una via diplomatica. Sul fronte della guerra in Ucraina il tema centrale è l'annessione delle regioni ucraine alla Russia con dei referendum definiti «farsa» da tutto l'Occidente. Il presidente ucraino Zelensky ha risposto chiedendo un'adesione rapida alla Nato. Sul campo di battaglia gli ucraini hanno circondato 5mila soldati russi a Lyman e sono entrati nella città occupata, mentre secondo degli esperti a provocare le esplosioni sul Nord Stream potrebbero essere stati dei robot per la manutenzione.