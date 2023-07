Ucraina, 500 giorni di guerra: i momenti chiave del conflitto fino a oggi

La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 500° giorno. Zelensky è andato sull'isola dei Serpenti, un luogo simbolico «fonte di ispirazione», dice il presidente ucraino. «500 giorni, 9 anni di guerra: l'Isola dei Serpenti è un simbolo dell'invincibilità dell'Ucraina. Riconquisteremo tutto», scrive su Twitter Andriy Yermak, capo dell'ufficio di Zelensky che lo ha accompagnato nella sua visita. In Russia, che come è noto chiama la guerra "l'operazione militare speciale in Ucraina", il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu che ha assistito all'addestramento di nuove unità combattenti destinate ad essere inviate sul fronte ucraino.

Ecco, in sintesi, i momenti chiave della guerra negli ultimi 500 giorni.

L'invasione del 24 febbraio 2022

Iniziata il 24 febbraio 2022, l'invasione russa dell'Ucraina ha provocato finora 233.440 morti russi dall'inizio dell'offensiva militare lanciata da Mosca. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo ultimo bollettino, spiegando di aver distrutto 16 lanciarazzi nelll'ultima giornata, 4.346 da inizio guerra, e 14 droni, 3.666 in tutto. Inoltre sono rimasti uccisi oltre 9.000 civili ucraini, di cui 500 bambini, secondo l'Onu, che parla di stime prudenti.

Noel Calhoun, vicepresidente del Gruppo di monitoraggio dei Diritti umani in Ucraina delle Nazioni Unite, dice che il numero di perdite fra i civili in 500 giorni di guerra è tre volte superiore a tutte quelle degli otto anni di conflitto strisciante che dal 2014 ha preceduto l'invasione.

Putin annuncia l' "Operazione militare speciale"

Così in Russia viene chiamata la guerra d'invasione. Il presidente russo ha annunciato l'inizio dell' "operazione militare speciale" in Ucraina, tre giorni dopo aver dichiarato che Mosca avrebbe riconosciuto le regioni ucraine di Donetsk e Luhansk come Stati indipendenti. I Paesi occidentali hanno risposto imponendo a Mosca la prima serie di molte sanzioni (siamo all'undicesimo pacchetto di sanzioni in Europa).

La Russia punta dritto verso la capitale

Nella fase iniziale, le forze russe hanno puntato dritto verso Kiev, la capitale dell'Ucraina. Pensavano di risolvere la guerra con un blitz rapido ma si dovranno ricredere. Forti scontri si sono verificati a Irpin e Bucha, con quest'ultima che ha attirato l'attenzione del mondo perché si sono verificati massacri e crimini di guerra che sono . A fine marzo, la Russia ha annunciato che avrebbe "ridotto radicalmente le attività" nelle regioni di Kyiv e Chernihiv, mentre il 2 aprile l'Ucraina ha dichiarato di aver ripreso il controllo dell'intera regione di Kyiv.

Controllo di Zaporizhzhia

Il 4 marzo, le forze russe hanno ottenuto il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d'Europa e una delle più grandi al mondo. Da allora Mosca e Kiev si accusano regolarmente di aver bombardato la centrale e i suoi dintorni, alimentando il timore di una catastrofe nucleare. Le ultime notizie trapelate dagli 007 di Kiev riferiscono di esplosivi russi piazzati dentro la centrale. «Nei locali tecnici e nelle sale macchine sono state installate barriere di mine antiuomo sia telecomandate che non guidate, di tipo direzionale», «il nemico utilizza soprattutto mine direzionali di tipo sovietico, la maggior parte sono MON-50, MON-90, MON-100, MON-200», spiega il Gur, aggiungendo che ulteriori mine ed esplosivi sono in fase di consegna sul territorio della centrale.

L'attacco russo al teatro di Mariupol

L'esercito russo è rimasto presto bloccato nei pressi di Kiev e i suoi convogli sono diventati facile preda dell'artiglieria e dei droni ucraini. Il 16 marzo, la Russia ha colpito un teatro nella strategica città portuale di Mariupol dove si erano rifugiati i civili, uccidendo centinaia di persone in uno degli attacchi più letali della guerra.

La Moskva affonda

Il 15 aprile la Russia ha dichiarato che la Moskva, nave ammiraglia della sua flotta del Mar Nero, è affondata mentre veniva rimorchiata durante una tempesta. Mosca ha dichiarato che la nave è stata danneggiata dallo scoppio di un incendio a bordo, che ha portato all'esplosione di munizioni.

L'Ucraina ha affermato di aver colpito la nave di valore strategico con un attacco missilistico.

Accordo sul grano a Istanbul

Il 22 luglio, a Istanbul, la Turchia, le Nazioni Unite, la Russia e l'Ucraina hanno raggiunto un accordo per la ripresa delle esportazioni di grano da tre porti ucraini del Mar Nero, sospese a causa della guerra. In base all'accordo, è stato istituito un centro di coordinamento per condurre ispezioni congiunte alle entrate e alle uscite dei porti e garantire la sicurezza delle rotte. L'accordo è stato rinnovato più volte. Al momento la prossima scadenza è fissata per il 17 luglio 2023. La Russia minaccia di non prorogare l'accordo: dice che non ci sono gli elementi.

Mobilitazione parziale in Russia

Il 21 settembre Putin ha dato il via libera alla mobilitazione parziale nel Paese per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, in base alla quale 300.000 russi di età compresa tra i 18 e i 50 anni saranno chiamati al servizio militare.

Annessione unilaterale delle regioni ucraine

Putin ha dichiarato l'annessione unilaterale di quattro regioni ucraine - Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson - il 30 settembre. L'annuncio è arrivato dopo che le autorità filorusse hanno condotto dei referendum nelle regioni dal 23 al 27 settembre. La comunità internazionale ha condannato i "referendum fasulli" e si è rifiutata di riconoscerne la validità.

In risposta, Zelenskyy ha firmato un decreto che dichiara nulla l'annessione russa delle quattro regioni, così come l'annessione della Crimea del 2014.

Esplosione del ponte di Kerch

L'8 ottobre, una forte esplosione ha danneggiato il ponte di Kerch, un'infrastruttura fondamentale che collega la Russia alla Crimea. Almeno tre persone sono rimaste uccise nell'esplosione, che Putin ha definito un «attacco terroristico» condotto dai servizi segreti ucraini, affermazioni che Kiev non ha confermato né smentito.

La Russia prende di mira le infrastrutture energetiche ucraine

Il 10 ottobre la Russia ha iniziato a lanciare attacchi missilistici contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, come le centrali elettriche. Putin ha dichiarato che gli attacchi erano in risposta all'esplosione del ponte di Kerch e ad altri «attacchi terroristici» che ha attribuito alle agenzie di intelligence ucraine. Ci sono blackout e razionamenti di energia in tutta l'Ucraina.

Il ritiro della Russia a Kherson

Il 9 novembre, la Russia ha ordinato alle sue truppe di ritirarsi da Kherson, una città portuale dell'Ucraina meridionale, sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Il Ministro della Difesa Sergey Shoygu ha dichiarato che la decisione è stata presa per salvare le vite dei soldati russi. Due giorni dopo, lo stesso Ministero della Difesa ha annunciato che le forze russe avevano completato il ritiro attraverso il fiume.

Droni a lungo raggio

Il 5 dicembre, secondo l'esercito russo, l'Ucraina ha usato dei droni per colpire due basi per bombardieri a lungo raggio nelle profondità del territorio russo. Un altro attacco avrà luogo a fine mese e mette in evidenza la disponibilità dell'Ucraina ad alzare la posta in gioco. Allo stesso tempo rivela lacune nelle difese russe.

Zelenskyy va negli Stati Uniti

Il 21 dicembre 2022, Zelenskyy ha visitato la Casa Bianca. È il suo primo viaggio all'estero dall'inizio della guerra, per colloqui cruciali con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con alti funzionari americani. Durante la visita, l'amministrazione Biden ha annunciato il trasferimento del primo sistema di difesa Patriot all'Ucraina come parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1,85 miliardi di dollari.

Scandalo corruzione in Ucraina e conquista russa di Soledar

Il 1° gennaio decine di soldati russi appena mobilitati vengono uccisi da un attacco missilistico ucraino sulla città di Makiivka. Il Ministero della Difesa russo afferma che sono 89 le vittime, mentre i funzionari ucraini parlano di centinaia di soldati russi uccisi.

Dopo mesi di feroci combattimenti, il 12 gennaio la Russia dichiara di aver conquistato la città mineraria di Soledar, anche se Kiev la riconosce solo alcuni giorni dopo. Mosca intensifica anche l'offensiva per conquistare la roccaforte ucraina di Bakhmut.

Il 14 gennaio, quando la Russia lancia un'altra ondata di attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, un missile russo colpisce un edificio residenziale nella città di Dnipro, causando 45 morti.

Il 23 gennaio Zelenskyy ha annunciato un rimpasto di funzionari a diversi livelli nei ministeri, negli enti amministrativi e nelle agenzie di polizia. Il presidente ucraino vuole rafforzare lo Stato e affrontare le accuse di corruzione diffusa. Nei giorni successivi, diversi funzionari ucraini si dimettono o vengono licenziati.

Viene destituito il viceministro delle Infrastrutture, Vasyl Lozynsky, accusato di avere intascato tangenti; via anche il viceministro della Difesa, Vyacheslav Shapovalov, dopo una serie di articoli dei media ucraini sull’acquisto di pasti per l’esercito a prezzi gonfiati. Vengono silurati in tutto quattro viceministri e cinque governatori. Si dimette anche Kyrylo Tymoshenko, vice capo staff dello staff di Zelensky. E poi il vice capo del partito di Zelensky, Pavlo Halimon, il sostituto procuratore generale Oleksiy Simonenko.

Arrivano i Leopard

Il 25 gennaio, la Germania ha ceduto alle pressioni internazionali e ha dato il via libera ai suoi alleati per la fornitura di carri armati Leopard all'Ucraina. Sia Kiev che Paesi come la Polonia avevano spinto per questa mossa, sostenendo che i carri armati sarebbero stati fondamentali per contrastare la prevista offensiva russa di primavera.

Droni sopra il Cremlino

Il 3 maggio, Mosca ha dichiarato di aver abbattuto due droni ucraini sopra la residenza di Putin al Cremlino, definendoli un complotto "terroristico" per assassinare il presidente russo. Zelenskyy ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento, sottolineando che l'Ucraina si concentra sul recupero dei propri territori piuttosto che sull'attacco a nazioni straniere.

Battaglia per Bakhmut

Il 21 maggio, la Russia ha dichiarato il pieno controllo della città di Bakhmut, un importante nodo logistico e di trasporto nella regione di Donetsk, che si trova all'interno della regione industriale del Donbass. Zelenskyy e altri funzionari ucraini hanno smentito.

Gruppo di sabotaggio ucraino a Belgorod

Il 22 maggio, il governatore della regione russa di Belgorod ha affermato che un «gruppo di sabotatori ucraini» era entrato nell'area, affermando che le forze russe e altri servizi governativi stavano prendendo misure per "eliminare" la minaccia. Da allora l'Ucraina avrebbe lanciato una serie di attacchi contro le regioni russe di confine, in particolare Bryansk e Belgorod.

Patto nucleare Russia-Bielorussia

Il 25 maggio, Russia e Bielorussia hanno firmato un accordo sul dispiegamento delle armi nucleari russe in Bielorussia. L'accordo specifica le condizioni per lo stoccaggio di queste armi in una struttura dedicata. Mosca ha dichiarato che la decisione è stata presa in risposta a quella che ha descritto come una «escalation estremamente forte e all'attività delle missioni nucleari congiunte della NATO».

Esplosione della diga di Kakhovka

La Russia e l'Ucraina si sono incolpate a vicenda per l'esplosione della diga di Kakhovka, avvenuta il 6 giugno, che ha inondato le aree circostanti e costretto migliaia di persone ad abbandonare le proprie case. Kiev sostiene che la Russia ha fatto esplodere la diga per rallentare l'imminente controffensiva ucraina. Si tratta di una diga di 30 metri con un bacino di 18 milioni di metri cubi di acqua. É un'infrastruttura fondamentatale per l'approvvigionamento idrico della Crimea e anche per le procedure di raffreddamento a medio termine della centrale nucleare di Zaporizhzhia che dista circa 160 km.

Controffensiva ucraina

Il 10 giugno, Zelenskyy ha dichiarato che l'Ucraina ha lanciato una controffensiva e stava anche intraprendendo azioni difensive. Da allora i funzionari ucraini hanno dichiarato che le loro forze hanno ripreso il controllo di diverse aree, affermazioni che la Russia ha negato e che non possono essere verificate in modo indipendente.

L'ammutinamento della Wagner

Il 24 giugno, il gruppo paramilitare Wagner ha tentato di marciare verso Mosca. Dopo l'imposizione di rientrare nei ranghi dell'ersercito regolare, Prigozhin ha guidato le sue truppe entrando nella città russa di Rostov-on-Don e fermandosi a 200 km da Mosca. Putin parla di atto di "tradimento". Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko avrebbe agito da mediatore, affermando di essersi impegnato con Prigozhin per aiutare le due parti a raggiungere una rapida soluzione.