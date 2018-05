Venti giorni senza Melania Trump: dov'è finita?

di Luca Marfé

NEW YORK - 20 giorni senza Melania Trump. Dov’è finita? Questa è la domanda che impazza e che rimbalza tra le prime pagine dei giornali e i titoli delle trasmissioni televisive a stelle e strisce.La sua ultima apparizione in pubblico risale oramai al 10 maggio scorso quando, in occasione del rientro in patria di tre ostaggi americani che erano detenuti in Corea del Nord, al fianco del presidente Trump, offriva loro un sorridente benvenuto presso l’aeroporto militare di Andrews, nei pressi di Washington.Subito dopo, il ricovero d’urgenza tra le mura dell’ospedale militare Walter Reed per ciò che la portavoce della First Lady, Stephanie Grisham, aveva riportato come una «procedura di embolizzazione volta a trattare una patologia benigna ad un rene». Ossia, un trattamento poco invasivo utilizzato in chirurgia per fermare un’emorragia che la stessa Grisham, a margine dell’intervento, aveva definito «riuscito al 100% e privo di qualsiasi complicazione».Poi un tweet di ringraziamento per lo staff del centro medico e ancora qualche altro cinguettio nelle giornate successive. Doverosi, ovviamente, quello di sostegno per le vittime e per i familiari della strage di Santa Fe e quello per il Memorial Day datato 28 maggio, in onore dei soldati americani caduti di tutte le guerre.Mai più ritratta in video o in fotografia, però.Vero è che Melania si descrive ed è sempre stata descritta come una donna molto gelosa della propria sfera privata, ma la sua assenza mediatica comincia a preoccupare e ad alimentare qualche mormorio. Anche perché, in particolare in questa fase più recente, si era conquistata a pieni voti scena e consensi. Nello stile, con il grande cappello bianco che l’aveva distinta in occasione della visita dei Macron. E nella sostanza, con il lancio della sua iniziativa “Be Best” a favore dell’infanzia.Una pausa molto lunga per una della prime donne d’America più indipendenti della storia degli Stati Uniti.Una pausa che tutti sperano finisca presto.