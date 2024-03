Melania Trump diserta la festa del marito: assente anche durante il discorso del trionfo del super Tuesday

Donald Trump trionfa. Ma Melania, sua moglie, dov'è? Nella super residenza dell'ex presidente degli Stati Uniti a Palm Beach, Melania non si è presentata ad assistere al discorso ufficiale. Strano per la moglie dell'uomo che sta per accedere alla nomination repubblicana.

Trump, 78 anni, ha ringraziato pubblicamente la famiglia ma lei non c'era.

A giugno l'aveva nominata in pubblico e non era stato molto carino: ha sbagliato il suo nome (ha pure scambiato Biden con Obama, ma i protagonisti di queste elezioni americane non sono proprio giovanissimi).

Ma stanotte cosa è successo? Come riporta Palmbeachpost Donald Trump è entrato nella sala da ballo del suo club privato poco dopo le 22.00 ed è uscito poco più di mezz'ora dopo. Il figlio maggiore, Donald Jr, e la sua fidanzata, Kimberly Guilfoyle, erano presenti. C'erano anche il figlio Eric e la moglie Lara, in lizza per un posto di rilievo nel Comitato nazionale repubblicano. Era presente anche la figlia Tiffany.

Melania Trump, invece, non è stata vista. Mentre Trump è stato una presenza onnipresente ai comizi elettorali e persino agli incontri dell'UFC, l'ex first lady si è tenuta lontana dagli occhi del pubblico da quando ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021.

Trump, Melania avverte Donald: rinegoziato l'accordo prematrimoniale. Più soldi per lei e il figlio. Ecco perché

Melania Trump diserta la campagna elettorale

Non ha partecipato né ai comizi del marito né alle sue apparizioni in tribunale. Ha accompagnato Trump al gala Trumpettes del mese scorso, anch'esso tenutosi al club di Palm Beach.

Melania Trump è stata assente dal percorso della campagna elettorale e dalle apparizioni in aula dell'ex presidente. Una scelta personale molto calibrata. L'ex first lady è stata assente dal marito in occasione di eventi politici risalenti al novembre 2022, quando lo ha accompagnato mentre parlava con i giornalisti e poi entrambi hanno votato al Barbara Mandel Recreation Center di Palm Beach. Una settimana dopo lo ha accompagnato nell'annuncio della sua campagna per il ritorno alla Casa Bianca nel 2024 a Mar-a-Lago.

Ovviamente ci si chiede perché Melania sia così clamorosamente poco presente nella campagna elettorale del marito.

«Trump chiese a Melania di mettersi in bikini per far capire agli altri uomini cosa si stavano perdendo»: le rivelazioni del miliardario australiano

Il lutto

Si parla di una presunta avversione di lei per la vita politica, al suo desiderio di concentrarsi sulla crescita del figlio adolescente della coppia, fino al suo ipotizzato disinteresse per le battaglie giudiziarie del marito. Melania è stata anche molto impegnata con a madre, Amalija Knavss, gravemente malata e morta all'inizio di gennaio. L'ex presidente ha parlato per la prima volta pubblicamente delle condizioni di salute della suocera in occasione del suo gala di Capodanno, dove ha spiegato che la Knavss era «molto malata» e che Melania era al suo fianco in un ospedale di Miami.

La Knavss è poi morta il 9 gennaio all'età di 78 anni. Melania ha annunciato la perdita della madre su X, definendola «una donna forte che si è sempre comportata con grazia, calore e dignità».