Donald Trump, dai processi ai dubbi del partito: ecco i quattro scogli nella corsa alla Casa Bianca

Si potrebbe quasi parlare del ritorno di The Donald sotto i riflettori. Donald Trump si avvia alle elezioni politiche in una posizione politica invidiabile. L'ex presidente è in vantaggio sul presidente Joe Biden nella maggior parte dei sondaggi.

Ha dimostrato di poter ampliare la sua coalizione riuscendo a conquistare anche gli elettori afroamericani e ispanici. E in più non deve affrontare la stessa pressione mediatica relativa alla sua età che il Presidente Biden invece affronta regolarmente.

La vittoria al super Tuesday

Dopo aver sbancato al Super Tuesday martedì sera, Trump ha esibito il tipo di spavalderia che si addice a un candidato che ha una reale possibilità di vincere e di tonare a testa alta alla Casa Bianca tra soli otto mesi. "Lo chiamano Super Tuesday per un motivo", ha detto Trump sul palco di Mar-a-lago, affiancato da bandiere americane, "una notte e un giorno straordinari".

Durante il suo discorso l'ex presidente non ha menzionato la sua unica rivale repubblicana, Nikki Haley, concentrandosi invece su temi come l'economia, confini e persino di unità del partito.

"Ultimamente ho detto che il successo porterà l'unità nel Paese", ha detto Trump. "Il 5 novembre sarà il giorno più importante nella storia del nostro Paese". Tuttavia, nonostante la fiducia che si respira all'esterno, Trump deve ancora affrontare ostacoli significativi, che potrebbero gradualmente - o forse anche rapidamente - trasformare i suoi attuali vantaggi in veri e propri deficit.

Le questioni ancora aperte

Se Biden ha un vero motivo per essere ottimista in vista delle elezioni generali, è perché ha un vantaggio in termini di denaro rispetto a Trump. Sta andando nella direzione giusta per quanto riguarda la raccolta di fondi, mentre l'ex presidente sta faticando di più.

Il conglomerato di gruppi politici di Trump ha speso collettivamente più di quanto ha raccolto nel 2023, sperperando decine di milioni di dollari in spese legali anziché accumulare liquidità in un anno effettivamente di pausa. L'ex presidente aveva ancora 30 milioni di dollari sul conto della sua campagna elettorale al 31 gennaio, secondo quello che è stato il suo ultimo rapporto con la Commissione elettorale federale. Ma si tratta di una cifra di gran lunga inferiore ai 92,6 milioni di dollari che aveva in questo momento nel 2020, e che ora lo pone in una posizione di notevole svantaggio rispetto a Biden, che poteva contare invece su 56 milioni di dollari sul conto della sua campagna.

La raccolta fondi

Nonostante questo, Trump rimane un forte raccoglitore di fondi. La sua campagna può contare su un'ampia base di donatori ricorrenti, e questo flusso costante è stato punteggiato da ingenti guadagni l'anno scorso, quando dopo l'incriminazione la sua popolarità è salita ancora di più. Ma ci sono anche alcuni segnali di allarme per il probabile candidato. Alla fine dello scorso anno, la campagna di Nikki Haley ( che in fatto di ambizione non scherza), ha raccolto un numero molto più alto di nuovi donatori di quanto abbia fatto l'apparato del comitato di raccolta fondi di Trump. Inoltre, il comitato congiunto di raccolta fondi di Trump ha speso 48 milioni di dollari in spese generali l'anno scorso, un tasso di spesa elevato che segnala quanto sia stato necessario essere aggressivi nella ricerca di donatori.

Trump ha trascorso parte del suo martedì incontrando i donatori nel suo club di Mar-a-Lago e, secondo i consiglieri, ha adottato un approccio pratico nella ricerca, telefonando personalmente e tenendo riunioni con i suoi finanziatori.

Quello che è certo è che la campagna di Trump riceverà un aiuto quando potrà iniziare a coordinarsi con il Comitato nazionale repubblicano per la raccolta di fondi. Venerdì, l'RNC eleggerà un nuovo leader per sostituire Ronna McDaniel, che Trump e la sua campagna hanno incolpato per una raccolta fondi anemica e per aver dato troppa importanza ai dibattiti delle primarie. Michael Whatley, presidente del GOP della Carolina del Nord, dovrebbe sostituirlo. Insieme a Lara Trump, nuora di Trump (senza che fosse invece presente la moglie), come co-presidente, e Chris LaCivita, consigliere senior di Trump per la campagna, come direttore operativo, la campagna di Trump dovrebbe essere in grado di costruire una rete nazionale coesa e un apparato di raccolta fondi per sostenere la candidatur fino alle elezioni generali.

"La raccolta di fondi continua a crescere e i donatori patriottici sono entusiasti di contribuire all'impegno per il ritiro di Joe Biden. I sondaggi degli ultimi giorni mostrano le immense sfide che attendono Joe Biden e la sua campagna. Gli elettori sono insoddisfatti della direzione del Paese e della gestione dell'economia e dei confini. L'aiuto è in arrivo", ha dichiarato Alex Pfeiffer, direttore della comunicazione di MAGA Inc.

I problemi legali

Detto questo le questioni legali per Donald Trump non sono ancora finite. Il calendario delle cause penali di Trump non è ancora ben definito e questo può creare problemi logistici per la sua campagna. Il caso penale di New York relativo al denaro sporco che coinvolge la pornostar Stormy Daniels e la modella di Playboy Karen McDougal inizierà alla fine del mese e Trump dovrà presentarsi in tribunale quattro giorni alla settimana, limitando così il tempo che potrà dedicare alla campagna elettorale.

A seconda di come si svilupperanno le altre cause, Trump potrebbe passare molto più tempo nelle aule di tribunale dopo la convention del GOP a luglio. Ma se le altre cause continueranno a essere rinviate - cosa di cui ha beneficiato negli ultimi tempi - Trump potrebbe non trascorrere un solo giorno diviso tra la campagna elettorale e i suoi processi. E ci potrebbero volere settimane o mesi prima che si faccia chiarezza.

Innanzitutto, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Aileen Cannon - nominata da Trump - deve decidere quando riprogrammare il suo processo penale federale in Florida. L'avvocato speciale Jack Smith ha chiesto che il processo inizi l'8 luglio, mentre Trump ha chiesto di posticiparlo al 2025 oppure di fissarlo a metà agosto. Il caso penale di Trump a Washington è in sospeso mentre la Corte Suprema esamina la sua richiesta di immunità presidenziale dalle accuse, e la decisione dei giudici potrebbe far deragliare del tutto il caso o spingerlo fino all'autunno. Il processo penale di Trump in Georgia - un lungo caso di racket con più imputati legato al suo tentativo di sovvertire le elezioni del 2020 - non è ancora stato fissato, anche se sembra probabile che slitti al prossimo anno.



Quindi, se da un lato Trump potrebbe evitare questa trappola, dall'altro potrebbe ritrovarsi in una situazione in cui l'attenzione pubblica si concentra sui suoi problemi legali proprio quando l'attenzione degli elettori si avvicina a ragion veduta e per tradizione alla campagna elettorale.

L'aborto

Poi c'è una delle questioni più importanti ancora aperte. Trump continuerà a subire pressioni per delineare la sua posizione sull'aborto, che è diventata la kryptonite dei repubblicani nelle ultime elezioni. Finora l'ex presidente ha evitato di dire pubblicamente se sostiene o meno il divieto di aborto a livello nazionale, cosa contro cui i democratici hanno giurato di fare campagna elettorale.

Durante una recente intervista con il conduttore di Fox News Sean Hannity, Trump ha detto di essere ancora "indeciso" sul divieto di aborto a livello nazionale, ma di aver sentito parlare di "15 settimane". "Si parla del numero 15. Non ho accettato nessun numero; vedrò. Vogliamo affrontare questa questione che è stata molto polarizzata e risolverla in modo che tutti possano essere felici", ha detto Trump a Fox News.

Trump ha rivendicato il merito del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema e ha criticato i repubblicani per le loro posizioni estreme sull'aborto. Trump ha dichiarato di sostenere le eccezioni per l'aborto in caso di stupro, incesto o quando la vita della madre è a rischio.

Ma la sua abilità nell'evitare di essere messo alle strette - anche se, forse, il suo essere abile - potrebbe anche significare che continuerà a essere interrogato sull'argomento fino a quando non avrà formulato una posizione effettiva. La campagna di Biden ha chiarito che lo attaccherà in ogni caso, addossandogli la responsabilità della fine del diritto costituzionale all'aborto.

Il partito unito

Dopo le primarie, Trump potrebbe dover affrontare delle sfide per conquistare gli elettori dei sobborghi che hanno appoggiato Haley. Lo stesso Trump ha invocato l'unità del partito, anche se ha continuato ad attaccare Haley per essere rimasta in gara. E ci sono preoccupazioni, sostenute dai dati dei sondaggi, che i suoi sostenitori possano scegliere di rimanere a casa piuttosto che presentarsi e sostenere Trump alle elezioni generali.

Tuttavia, il partito repubblicano ha ampiamente serrato i ranghi dietro Trump. La scorsa settimana, uno degli ultimi oppositori di Trump al Senato, il senatore del South Dakota John Thune, il secondo repubblicano in ordine di importanza, ha appoggiato Trump e in aggiunta, il team del leader del Senato Mitch McConnell si è messo in contatto con la campagna di Trump per discutere di un potenziale appoggio.