Sono molti negli Stati Uniti a credere che Melania Trump non solo non ami il marito, ma che addirittura non lo possa sopportare. I bene informati, amici di vecchia data, autori di biografie con decine di fonti vicine alla coppia, possono testimoniare che invece fra i due c’è una profonda intesa, anche se poco romantica. Non solo Melania non avrebbe nessuna intenzione di divorziare da Donald, ma anzi è pronta a stargli accanto anche per una seconda campagna presidenziale e altri quattro anni alla Casa Bianca. Ma l’ex first lady ha messo delle condizioni sul futuro. E ha stilato insieme al marito una terza versione dell’accordo pre-nup.

L’ACCORDO

Secondo voci di stampa, che la coppia non ha smentito, Melania non solo ha voluto blindare la propria posizione, ma anche quella del figlio Barron, che a 17 anni è il più giovane dei cinque figli dell’ex presidente: «Vuole maggiore sicurezza economica per se stessa e un ammontare minimo di fondi per Barron, per il quale chiede lo stesso trattamento riservato ai fratelli maggiori», dicono testimoni. Lunedì si inaugura a New York un processo civile contro Trump per le accuse di aver frodato il fisco e ingannato le banche con manovre che gonfiavano o sgonfiavano il proprio patrimonio a seconda della necessità. L’ex presidente rischia una multa di 250 milioni, che non sono bruscolini soprattutto se si tiene conto che i giudici hanno stabilito che il suo patrimonio è molto più piccolo di quel che lui sostiene. Nel corso dei prossimi mesi dovrà difendersi in altri tre processi, questi di carattere criminale, che gli costeranno cifre enormi solo per la difesa. E che è già stato condannato a risarcire con la somma di 5 milioni di dollari l’opinionista E Jean Carroll, dopo che una giuria ha riconosciuto che lui l’aveva violentata e poi diffamata. Certo, resta comunque un milionario, ma la saggia Melania ha voluto evidentemente obbligarlo a mettere da parte il necessario perché sia lei che Barron possano continuare a vivere agiatamente anche in caso di disastro finanziario o condanna.

LE CONDIZIONI

Oramai si può dire che la ex first lady ed ex modella sia esperta della procedura. Ha già firmato un pre-nup nel 2005, prima di sposare Donald. Ma allora era lei che doveva accettare le condizioni di lui: il futuro marito era quello ricco nella coppia, ed era lui quello che aveva già figli di primo e secondo letto da proteggere. Quando la coppia ha stilato la seconda versione dell’accordo, nel 2017, era lei in posizione di forza: Donald era stato eletto, lei doveva trasferirsi da New York a Washington, calarsi nei panni della first lady e fare da hostess alla Casa Bianca per dignitari e capi di Stato. Ma era rimasta umiliata dagli scandali di Stormy Daniels e Karen McDougal, le due donne che avevano raccontato di aver avuto relazioni sessuali con Donald proprio quando lei, Melania, era incinta di Barron. Per ingoiare gli scandali e interpretare senza una piega la parte della gelida first lady, Melania ottenne allora condizioni ottime prima di trasferirsi a Washington ben cinque mesi dopo che Trump era entrato alla Casa Bianca, un clamoroso ritardo che venne giustificato con la scusa che Barron doveva finire l’anno scolastico. E ottime sembrano oggi le condizioni ottenute con la terza versione del pre-nup, che la stampa ha preso a chiamare adesso post-nup. Sulla relazione fra Donald e Melania si sono scritti fiumi di parole. Inizialmente si era creduto che lo scandalo delle relazioni extraconiugali avesse diviso la coppia in modo irreparabile. E invece testimoni come l’ultradecennale amica Stephanie Winston Wolkoff, che ha poi rotto con Melania e ha scritto un libro-verità su di lei, confermano che fra i due c’è un rapporto profondo, anche se molto utilitaristico.