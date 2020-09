Cambogia, morto il "compagno duch", comandante e torturatore dei Khmer Rossi

L'ex capo della famigerata prigione S-21 dei Khmer Rossi, Kaing Guek Eav, conosciuto come “Compagno Duch”, è morto stamani a Phnom Penh. Duch, 77 anni, è stato il primo comandante dei Khmer Rossi ad essere giudicato dal tribunale speciale, istituito col sostegno dell'Onu, per perseguire i crimini compiuti dal regime ultra comunista che, in meno di quattro anni, tra il 1975 e il 1979, provocò in Cambogia 2 milioni di morti.

La notizia della morte di Duch è stata confermata dal portavoce del tribunale, senza specificare le cause del decesso. Duch era stato riconosciuto colpevole di crimini contro l'umanità nel 2010 e nel 2012, dopo che il suo appello venne respinto, condannato all'ergastolo. Durante il processo, emerse che sotto la guida di Duch, nel carcere S-21, noto anche come Tuol Sleng, vennero torturate e uccise migliaia di persone. Nel carcere, oggi divenuto un museo del genocidio, durante il breve ma sanguinoso regime dei Khmer Rossi furono detenute oltre 12mila persone.

