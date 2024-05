Il presidente russo Vladimir Putin ha sostituito Sergei Shoigu con Andrei Belousov come ministro della Difesa russo, relegando Shoigu alla posizione di segretario del Consiglio di sicurezza al posto di Nikolai Patrushev. Secondo un'analisi del think thank americando ISW questi rimpasti ad alto livello seguiti alle elezioni presidenziali russe suggeriscono fortemente come Putin stia compiendo passi significativi verso la mobilitazione dell’economia russa e della base industriale della difesa per sostenere una guerra di lunga durata in Ucraina e possibilmente prepararsi per un futuro confronto con la Nato.

Putin, il rimpasto per un guerra lunga

Il Consiglio della Federazione Russa ha pubblicato un elenco dei ministri proposti da Putin con in prima fila il nome di Belousov come nuovo ministro della Difesa. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato alla Tass che Shoigu, che ha servito come ministro della difesa russo dal 2012, assumerà la posizione di segretario del Consiglio di sicurezza e agirà come vice di Putin nella Commissione militare-industriale russa. Peskov ha anche annunciato il licenziamento di Patrushev dalla sua precedente posizione di segretario del Consiglio di Sicurezza «a causa del trasferimento ad un altro lavoro», che non è stato specificato, e che il Cremlino annuncerà il suo nuovo ruolo nel «prossimo futuro». Peskov ha aggiunto inoltre che il generale dell'esercito Valery Gerasimov rimarrà capo di stato maggiore russo e per il momento non è previsto un cambiamento in questa posizione. Gerasimov è attualmente anche il comandante generale del teatro delle forze russe in Ucraina.

Chi è Belousov e cosa cambia ora

La nomina di Belousov alla carica di ministro della Difesa russo rappresenta uno sviluppo significativo negli sforzi di Putin per creare tutte le condizioni economiche per una guerra di lunga durata. Belousov non ha esperienza militare ed è un economista di professione: è stato ministro russo dello sviluppo economico dal 2012 al 2013, dopo una carriera nell'analisi e nelle previsioni economiche tra il 1981 e il 2006. La sua mancanza di esperienza militare non è anomala. Anche Shoigu non aveva esperienza in uniforme prima di assumere la guida del Ministero della Difesa. Belousov ha poi ricoperto il ruolo di vice primo ministro dal 2020 fino alla sua nuova nomina nel 2024. È anche un noto sostenitore di un maggiore coinvolgimento del governo nell’economia. Secondo Peskov la sua nomina «è molto importante per adattare l'economia del blocco di sicurezza all'economia del paese». Diverse fonti interne russe hanno risposto in modo simile alla nuova posizione di Belousov e hanno affermato che essa dimostra come Putin abbia una serie di preoccupazioni sui livelli di corruzione e sull'uso improprio dei fondi all'interno dell'esercito russo, sui conflitti tra l'esercito e il DIB russo e sulla percepita inefficacia del sistema. Un anonimo funzionario federale russo ha detto al quotidiano dell'opposizione russa Vazhnye Istorii che Belousov lavorerà nel suo nuovo ruolo per «organizzare con competenza i processi lavorativi e logistici, garantire la produzione e le forniture necessarie, orientare l'economia verso l'operazione militare speciale e spremere il massimo tecnologico dall’industria della difesa».

La sostituzione di Patrushev

La sostituzione di Patrushev da parte di Shoigu come segretario del Consiglio di Sicurezza è in linea con il modello generale di Putin di mettere silenziosamente da parte i funzionari di sicurezza di alto livello garantendo loro ruoli periferici all'interno della sfera della sicurezza russa piuttosto che licenziarli. Il Consiglio di Sicurezza russo è un organo consultivo che svolge anche un ruolo nell’attuazione delle politiche legate alla sicurezza e nello sviluppo della cultura strategica russa, rendendo meno umiliante la nomina di Shoigu a Segretario del Consiglio di Sicurezza e la retrocessione di fatto dalla prestigiosa carica di Ministro della Difesa russo. Putin ha rimosso Shoigu dalla catena di comando diretta del Ministero della Difesa, ma gli ha concesso la continua influenza nello spazio di sicurezza. Shoigu è rimasto un subordinato importante e leale, e talvolta un capro espiatorio, e Putin probabilmente trarrà vantaggio dal mantenimento della sua leadership e della sua esperienza in qualche veste ufficiale. Il licenziamento fa seguito anche a due incidenti di alto profilo: la rimozione del suo presunto alleato, il vice ministro della Difesa Timur Ivanov accusato di corruzione, e l'incontro di Putin con l'avversario politico e governatore dell'oblast di Tula, Alexei Dyumin, per discutere gli aggiornamenti del DIB, che probabilmente erano indicatori anticipatori della presa di posizione del Cremlino. preparativi per rimuovere Shoigu dalla sua posizione di lunga data.