Steve Buscemi preso a pugni in strada a New York. La polizia: «Vittima di un atto di violenza casuale»

Steve Buscemi aggredito a New York.

Steve Buscemi aggredito, cosa è successo

Il New York Post riferisce che per la polizia si è trattato di un attacco improvviso e non provocato, l’ennesimo nella zona. Le condizioni di salute di Buscemi sarebbero tutto sommato buone e non preoccupanti. «Steve Buscemi è stato aggredito a Midtown Manhattan, un’altra vittima di un atto di violenza casuale in città – ha dichiarato il suo agente in un comunicato – Sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è incredibilmente triste per tutti quelli a cui è successo mentre camminavano per le strade di New York». In sostanza, l'attore sarebbe stato colpito come nel terribile gioco di strada chiamato "Knockout game".

Roma, donna colpita in strada con un pugno, torna l'incubo del knock-out game

La polizia di New York ha diffuso le foto di sorveglianza del presunto aggressore, un uomo barbuto che indossava un berretto da baseball, una maglietta blu e pantaloni della tuta neri. Buscemi, ex pompiere dell'FDNY, ha una carriera cinematografica che dura da quattro decenni e include ruoli in film pluripremiati come Fargo e Le iene.

Brooklyn native Steve Buscemi, 66, was strolling through Kips Bay last week when a "brute" walked up and struck the actor in a broad-daylight attack.



He suffered swelling to his face and left eye and was taken to Bellevue Hospital for treatment.



Meanwhile, his "deranged"… pic.twitter.com/4RRrWWuLLQ — Crime In NYC (@CrimeInNYC) May 12, 2024

L’aggressione è avvenuta poco prima di mezzogiorno: secondo una lavoratrice della zona che ha assistito all’accaduto, l’attore stava camminando per strada con una donna, poi l’ha visto cadere all’indietro e poi correre nella direzione opposta. Curiosamente (e tristemente), Steve Buscemi è la seconda star di Boardwalk Empire ad essere stata aggredita nel corso degli ultimi mesi: Michael Stuhlbarg, suo collega nella serie, è stato aggredito e colpito alla nuca da un sasso lo scorso marzo.