Valeria Fioravanti morta, 3 medici a processo a Roma. Hanno scambiato una meningite «per un mal di testa»

Il gup di Roma ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile dei familiari e del compagno di Valeria Fioravanti, morta a 27 anni dopo essere stata visitata in diverse strutture sanitarie della capitale.

Valeria Fioravanti morta a 27 anni a Roma, meningite «scambiata per un mal di testa»: tre medici sotto accusa

Valeria Fioravanti, la madre della 27enne morta per una diagnosi sbagliata: «Mia figlia soffriva, ma secondo i medici esagerava»

Il 6 gennaio il ritorno, poi, al pronto soccorso del San Giovanni e da lì la conferma di una meningite acuta in corso. Dopo il trasferimento in un'altra struttura della capitale, mentre era già in coma, Valeria Fioravanti è morta il 10 gennaio. Nel corso dell'udienza preliminare la procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per tre medici, uno del Policlinico Casilino e due dell'ospedale San Giovanni. Richiesta a cui si sono associate le parti civili rappresentate dagli avvocati Leonardo Lener, Kevin Chiani e Andrea Thau. La procura contesta, a vario titolo, di aver sottovalutato il quadro clinico e di non aver effettuato una valutazione neurologica approfondita. La decisione del gup è attesa per il prossimo 27 giugno.