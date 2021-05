CONEGLIANO (TREVISO) - Christian Casagrande, 45enne di Sacile originario di Conegliano, latitante da quattro anni e localizzato dai carabinieri in Cambogia, da ieri è nel carcere di Busto Arsizio. È stato rimpatriato con volo da Phnom Penh-Milano Malpensa, via Singapore. L'aereo è atterrato alle 5.30 di ieri. Ai passeggeri è stato dato l'ordine di non muoversi dal proprio posto. Quando sono saliti i militari, insieme al tenente colonnello...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati