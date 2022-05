Pastinaca "gigante" di 180 kg scoperta nel fiume Mekong: 4 metri di larghezza

Un team di biologi marini ha scoperto una pastinaca d'acqua dolce gigante in via di estinzione durante una recente spedizione in un remoto tratto del fiume Mekong in Cambogia. Sebbene la scoperta sia stata accolta favorevolmente, hanno avvertito che la biodiversità dell'area era minacciata. La pastinaca è stata catturata accidentalmente dai pescatori nel Mekong, nella provincia di Stung Treng nord-orientale della Cambogia e gli scienziati in visita hanno aiutato a riportare in vita l'animale.

Zeb Hogan, un biologo ittico dell'Università del Nevada, ha affermato che trovare la pastinaca di 180 kg (397 libbre), che si estende per quattro metri, è stato importante. «Questa cattura è stata significativa perché conferma l'esistenza di questi grandi pesci nel tratto di fiume», ha affermato Hogan, che ha guidato la spedizione Wonders of the Mekong finanziata dall'USAID che si è conclusa la scorsa settimana. «Questo è un tratto di fiume molto remoto, non è ben studiato, è incredibilmente importante per la pesca e la biodiversità, ed è anche un tratto di fiume minacciato», ha detto. Il team ha utilizzato sommergibili senza pilota dotati di luci e telecamere come parte dei suoi sforzi per studiare le pozze profonde della zona.

Il fiume Mekong alimenta le giungle, irriga i raccolti per decine di milioni di persone e sostiene il lago Tonle Sap, che è la pesca interna più produttiva del pianeta. Undici dighe idroelettriche sono in varie fasi di pianificazione in Cambogia, insieme a centinaia di dighe sui suoi affluenti. Questa parte del fiume potrebbe subire "effetti ecologici devastanti" se le dighe idroelettriche proposte venissero realizzate nell'area, afferma una dichiarazione del team di spedizione. Altre minacce includono la pesca illegale e i rifiuti di plastica.

