Bambina di 7 anni abbandonata in strada dal patrigno insieme al cane: la piccola salvata, l'uomo arrestato

Ultimo aggiornamento: 23 Luglio, 12:18

Una, che vagava inin forte stato di agitazione e abbracciata ad un cane, è stata avvistata da alcuni automobilisti, che hanno allertato alcuni agenti che si sono presi cura di lei. La piccola era stata, insieme al, dal, un uomo di 30 anni che poi è statoL'agghiacciante vicenda è avvenuta lo scorso fine settimana nei pressi di Lardero (La Rioja), in. La piccola è stata salvata da alcuni agenti della Guardia Civil, che hanno anche individuato il compagno della madre della bambina, uncon numerosi precedenti penali,e accusato sia di abbandono di minore, sia di delitti contro la sicurezza stradale, dal momento che guidava senza patente, ritiratagli dopo la perdita di tutti i punti. Lo riporta 20minutos.es La piccola, tranquillizzata dagli agenti, aveva raccontato di essere stata lasciata in strada con il suo cane dopo che il patrigno aveva finito la benzina e si era allontanato a piedi, dicendole di aspettarlo. La bambina era stata trovata a circa 300 metri di distanza dall'auto, parcheggiata sul ciglio della strada di scorrimento, senza alcun avvertimento per gli altri automobilisti.Pochi minuti dopo, lungo la stessa strada ma procedendo in direzione opposta, è stato intercettato anche il patrigno della bambina, che si trovava sul sedile del passeggero a bordo di un'auto guidata da un altro uomo. La bambina, insieme al suo cane, è stata affidata alla madre, mentre l'uomo è stato arrestato. «Ha avuto una condotta negligente che ha costituito un rischio grave per la vita, la salute e l'incolumità della bambina», spiegano dalla Guardia Civil.