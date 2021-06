Evasione fiscale, in Italia 3.546 evasori totali e 19.209 lavoratori in nero nel 2020

Nel 2020 sono stati scoperti 3.546 evasori totali, esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 19.209 lavoratori in nero o irregolari. Questi ad oggi i dati emersi da interventi mirati e selettivi, fondati sull'incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria. Operazioni che hanno composto parte della strategia adottata dalla Guardia di Finanza dall'inizio della pandemia per arginare i fenomeni di illegalità tributaria e tutelare l'economia legale dalla concorrenza dei truffatori del fisco.

APPROFONDIMENTI ROMA Tari, beffa sui rimborsi per negozi e ristoranti. Bocciata una... IL FISCO Errori nel 730, spese sanitarie a rischio: molte dichiarazioni dei... L'INDAGINE Booking sotto accusa, la Guardia di Finanza: evasi 153 milioni in... CARBURANTE Albano, sequestrate autocisterne piene di carburante: in 21...

Evasione fiscale, il bilancio

Sono state eseguite, inoltre, 9.833 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 10.264 soggetti, di cui 308 arrestati, per aver commesso 7.303 reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 800 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria ammontano a 4,4 miliardi di euro. Sono 921 i casi di evasione fiscale internazionale scoperti, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazione dei prezzi di trasferimenti, alla fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine.

Sono, invece, a 1.675 gli interventi eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti. Sequestrate 4 mila tonnellate di prodotti energetici e accertate 90 mila tonnellate consumate in frode. Nel contrasto degli illeciti doganali sono stati eseguiti 40 mila interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale e agli altri beni utilizzati per fronteggiare la pandemia. In crescita il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con 346 tonnellate di sigarette illegali sequestrate, 1.700 soggetti denunciati e 230 arrestati.