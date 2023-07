In Sicilia EssilorLuxottica userà l’energia del vento. Il colosso mondiale dell’ottica ha sottoscritto quest’anno un Power purchase agreement con Erg della durata di dodici anni per la fornitura di circa 900 GWh di energia pulita fino al 2034. Più nel dettaglio, l’accordo prevede la vendita da parte di Erg di circa il 75% dell’energia prodotta nel parco eolico di Partinico-Monreale, vicino Palermo. Così Elena Dimichino, che dal 2021 coordina i progetti di sostenibilità all’interno dell’azienda come head of Corporate Social Responsibility: «L’obiettivo del gruppo è di raggiungere la carbon neutrality per le emissioni di Scope 1 e 2 entro il 2025 a livello globale, cominciando dall’Europa nel 2023. Da questo punto di vista l’accordo con Erg rappresenta un importante passo in avanti». Nel 2021 l’azienda guidata da Francesco Milleri ha lanciato il programma di sostenibilità Eyes on the Planet. «La sostenibilità delle nostre attività, il rispetto dell’ambiente, della persona e delle comunità in cui operiamo, sono da sempre tratti distintivi della nostra identità aziendale», spiega l’amministratore delegato. «A cinque anni dall’integrazione abbiamo costruito un gruppo solido, che ha quasi raddoppiato le sue dimensioni, ma soprattutto etico. È un percorso che abbiamo intrapreso molto seriamente, definendo obiettivi a breve termine di riduzione delle emissioni, tanto da essere già oggi una delle più grandi aziende carbon neutral in Europa».

I PILASTRI

Eyes on the Planet si articola su cinque pilastri per altrettanti temi: cambiamenti climatici, circolarità, persone, comportamento etico, impegno sociale. «Con Eyes on Carbon, per esempio, ci impegniamo ad affrontare i cambiamenti climatici e a preservare l’ambiente lungo più direttrici, come la riduzione del consumo di energia e di acqua all’interno delle nostre attività, l’investimento nella produzione di energia rinnovabile e l’efficienza energetica derivante dall’investimento nelle tecnologie più avanzate», ci racconta Elena Dimichino. Non solo. EssilorLuxottica punta anche a ottimizzare l’uso delle risorse per ridurre l’impronta ambientale dei propri prodotti lungo tutta la catena del valore, promuovendo il passaggio da materiali a base fossile a materiali a base biologica e favorendo l’inserimento di criteri di eco-design in tutti i suoi sviluppi di prodotto entro il 2025. Il gruppo mira poi a rendere le cure oculistiche accessibili a tutti, in qualsiasi parte del mondo. Oltre a sviluppare una forte cultura della sicurezza e dell’apprendimento continuo e a creare un ambiente di lavoro inclusivo che offra a tutti le stesse opportunità sulla base del merito e senza discriminazioni. Infine, il modello aziendale verticalmente integrato di EssilorLuxottica garantisce un comportamento sempre equo ed etico.

GLI IMPIANTI

Nel corso degli anni ben tredici impianti di produzione, tre laboratori di lenti, due centri di distribuzione e una sede aziendale hanno ottenuto la certificazione ISO 50001. Inoltre, 33 stabilimenti di produzione, 17 laboratori di lenti, due centri di distribuzione e una sede centrale sono certificati ISO 14001. Prosegue la responsabile Csr: «Anche l’energia rinnovabile autoprodotta nei nostri siti è in costante aumento. Ad esempio, l’investimento nei primi impianti di sistemi fotovoltaici presso i nostri siti produttivi e distributivi in Italia risale al 2013. La loro progressiva installazione nel corso degli anni ha permesso di aumentare la quantità di energia pulita autoprodotta in Italia tra il 2015 e il 2022 di 5,4 Gwh, 30 volte quella generata nel 2015, e ha altresì contribuito a ridurre le emissioni».

Il gruppo, poi, ha iniziato ad acquistare energia rinnovabile nei suoi principali siti operativi in Asia-Pacifico, come Cina, Thailandia e Filippine. Grazie al programma di fornitura di energia rinnovabile, EssilorLuxottica ha evitato più di 304.000 tonnellate di emissioni di gas serra nel 2022. Anche le attività di trasporto e distribuzione dei prodotti sono parte dell’impegno a contrastare il cambiamento climatico. La ricerca di soluzioni di trasporto alternative per ridurre le emissioni di carbonio permette un minor ricorso al trasporto aereo, che rappresenta la principale fonte di emissioni di carbonio nella logistica del gruppo, e la conseguente riduzione delle emissioni logistiche.

IL TRASPORTO

«Nel 2022 è cresciuto il trasporto marittimo in sostituzione di quello aereo per le spedizioni dall’Asia agli Stati Uniti, in particolare dai due principali stabilimenti asiatici di produzione di lenti in Thailandia e nelle Filippine ai centri di distribuzione di Dallas e Columbus», sottolinea Elena Dimichino. E ancora. Dal 2021 EssilorLuxottica ha aderito ai programmi di spedizione carbon neutral dei suoi principali fornitori di servizi logistici in Nord America e in Europa per alcune attività, come le sue piattaforme di e-commerce. Questi servizi tendono a massimizzare il trasporto via terra per ridurre l’impatto ambientale. Le emissioni residue domestiche vengono compensate con progetti selezionati di riduzione delle emissioni di carbonio. Il prodotto è al centro dell’approccio alla circolarità e del percorso di innovazione sostenibile del gruppo. Per quanto riguarda la produzione di lenti, l’azienda ha potenziato l’analisi del ciclo di vita dei materiali più importanti, come il policarbonato. EssilorLuxottica ha inoltre ampliato l’uso del bio-acetato per le collezioni 2022 di vari marchi, tra cui Ray-Ban e Costa del Mar, Emporio Armani, Giorgio Armani, Arnette, DbyD, Burberry e Chanel. Già nel 2020 EssilorLuxottica aveva iniziato a introdurre il nylon a base biologica per le montature e le lenti da sole e nel 2022 ne ha aumentato la quantità fino a rappresentare circa il 16% del nylon approvvigionato (per montature e lenti Plano), con una crescita di oltre il 60% rispetto all’anno precedente. Altrettanto importante il lavoro svolto dalle organizzazioni che compongono la nuova Fondazione OneSight EssilorLuxottica. In questi anni hanno garantito un accesso sostenibile alle cure oculistiche per 585 milioni di persone nelle comunità in via di sviluppo, grazie alla creazione di oltre 22.800 punti di accesso sostenibili e di 222 centri di visione sostenibile.

