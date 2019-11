Oggi Arcelormittal (ha notificato ai commissari straordinari dell' Ilva la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto con acquisizione delle attività diSpa e di alcune controllate acquisite secondo l'chiuso il 31 ottobre. Lo si legge in un comunicato della multinazionale. Per questo motivo è stato convocato un vertice urgente alle al Mise.

L'eliminazione della «protezione legale» dal 3 novembre «necessaria alla società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando la comunicazione di recesso». Lo riferisce una nota di A. Mittal. «In aggiunta - prosegue la nota - i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2» che «renderebbe impossibile attuare il suo piano industriale, e, in generale, eseguire il contratto».



«Il Contratto - afferma ArcelorMittal nel suo comunicato - prevede che, nel caso in cui un nuovo provvedimento legislativo incida sul piano ambientale dello stabilimento di Taranto in misura tale da rendere impossibile la sua gestione o l'attuazione del piano industriale, la Società ha il diritto contrattuale di recedere dallo stesso Contratto».



«Con effetto dal 3 novembre 2019, il Parlamento italiano ha eliminato la protezione legale necessaria alla Società per attuare il suo piano ambientale senza il rischio di responsabilità penale, giustificando così - secondo ArcelorMittal - la comunicazione di recesso. In aggiunta, i provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i Commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 - termine che gli stessi Commissari hanno ritenuto impossibile da rispettare - pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2. Tali prescrizioni dovrebbero ragionevolmente e prudenzialmente essere applicate anche ad altri due altiforni dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento - sottolinea A.Mittal - renderebbe impossibile per la Società attuare il suo piano industriale, gestire lo stabilimento di Taranto e, in generale, eseguire il Contratto».



L'AD ARCELORMITTAL

«Non è possibile gestire lo stabilimento senza queste protezioni» legali «necessarie all'esecuzione del piano ambientale», «definitivamente rimosse ieri con la mancata conversione in legge del relativo decreto». Lo scrive l'amministratrice delegata e presidente di Arcelor Mittal Italia Lucia Morselli, in una lettera ai dipendenti in cui comunica loro il passo indietro di Am Investco sull'acquisizione di Ilva. «Non è possibile esporre dipendenti e collaboratori a potenziali azioni penali», afferma.

«Sulla vicenda Ex Ilva esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e lo sconcerto per l'annuncio da parte di Arcelor Mittal del disimpegno sull'azienda - spiega in una nota Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd -.

Secondo i contenuti dell'accordo» del 31 ottobre 2018«ha chiesto ai Commissari straordinari di assumersi la responsabilità delle attività di Ilva e dei dipendenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione» della volontà didi lasciare l'Ilva. È quanto si legge in un comunicato del gruppo.