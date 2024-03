Giovanni Allevi, nuovi problemi di salute: slitta il concerto previsto il 15 marzo a Taranto

Giovanni Allevi si sarebbe dovuto esibire venerdì 15 marzo al Teatro Orfeo di Taranto, ma a causa di problemi di salute è stato costretto a posticiparlo al 30 aprile.

Basta pensare che la settimana precedente era tornato a suonare dal vivo dopo una lunga assenza, all'Auditorium di Roma.

Giovanni Allevi: «Cerco di cogliere dalla vita tutti i doni che mi offre, molto più di prima»

I problemi di salute

I primi segnali si erano già intravisti durante il suo concerto a Roma. Il pianista non aveva nascosto il suo momento di difficoltà durante la sua esibizione infatti aveva scritto in un post: «A metà del concerto il dolore alla schiena si è fatto davvero molto intenso. Ho allora cercato di trasformarlo in musica!». Il 10 Marzo Giovanni Allevi aveva pubblicato un post su instagram: «Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale, il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più».

I problemi di salute che sembravano essere momentanei, nel corso dei giorni sembrano essere aumentati e proprio per questo motivo ha dovuto rinunciare al concerto al Teatro Orfeo di Taranto.